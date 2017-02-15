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Юные дзюдоисты Южно-Сахалинска сразились в честь Дня защитника Отечества
Фотографии Андрея Кона

Юные дзюдоисты Южно-Сахалинска сразились в честь Дня защитника Отечества

В соревнованиях приняли участие около сотни молодых спортсменов

В спортивной школе самбо и дзюдо начался детский турнир среди младших юношей. В нем принимают участие около ста дзюдоистов. Соревнования посвящены Дню защитника Отечества.  

Среди ребят 2008-2009 гг. рождения есть и девчонки. В преддверии праздника они рассказали, каким должен быть настоящий защитник Отечества. Так по мнению восьмилетних представительниц прекрасного пола, мужчины должны быть сильными, смелыми, понятливыми, "не драчливыми" и обязательно красивыми. Как ни странно, но ум, как показал опрос, не является чем-то необходимым для идеального защитника.

В детском турнире есть свои правила. До 15 лет запрещено выполнять броски через голову. Впрочем, на соревновании присутствует врач. Также за борьбой ребят кроме тренеров и судей следят десятки родителей.

Для многих ребят это первые в жизни соревнования. Именно здесь они учатся, как вести себя на турнирах. Тренеры уверены, прежде чем побеждать, надо узнать, как принимать поражение.

Между боями ребята нашли минутку, чтобы поздравить всех читателей и зрителей медиахолдинга АСТВ с Днем защитника Отечества. 

Автор: Нина Шалфей, сегодня, в 13:15 0
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Событие
турнирдзюдошкола дзюдо и самбо
Место
Южно-Сахалинск
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