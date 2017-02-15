Юные дзюдоисты Южно-Сахалинска сразились в честь Дня защитника Отечества

Фотографии Андрея Кона

В спортивной школе самбо и дзюдо начался детский турнир среди младших юношей. В нем принимают участие около ста дзюдоистов. Соревнования посвящены Дню защитника Отечества.

Среди ребят 2008-2009 гг. рождения есть и девчонки. В преддверии праздника они рассказали, каким должен быть настоящий защитник Отечества. Так по мнению восьмилетних представительниц прекрасного пола, мужчины должны быть сильными, смелыми, понятливыми, "не драчливыми" и обязательно красивыми. Как ни странно, но ум, как показал опрос, не является чем-то необходимым для идеального защитника.

В детском турнире есть свои правила. До 15 лет запрещено выполнять броски через голову. Впрочем, на соревновании присутствует врач. Также за борьбой ребят кроме тренеров и судей следят десятки родителей.

Для многих ребят это первые в жизни соревнования. Именно здесь они учатся, как вести себя на турнирах. Тренеры уверены, прежде чем побеждать, надо узнать, как принимать поражение.

Между боями ребята нашли минутку, чтобы поздравить всех читателей и зрителей медиахолдинга АСТВ с Днем защитника Отечества.