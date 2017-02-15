Сверток с марихуаной изъяли у жителя Горнозаводска

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области по подозрению в хранении наркотических средств задержан 34-летний житель Горнозаводска.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, при осмотре квартиры, принадлежащей сахалинцу, правоохранители обнаружили и изъяли сверток с веществом растительного происхождения и специфическим запахом.

Исследование эксперта показало, что в свертке находится марихуана общей массой 10,7 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.