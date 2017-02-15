Сверток с марихуаной изъяли у жителя Горнозаводска
Возбуждено уголовное дело
Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области по подозрению в хранении наркотических средств задержан 34-летний житель Горнозаводска.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, при осмотре квартиры, принадлежащей сахалинцу, правоохранители обнаружили и изъяли сверток с веществом растительного происхождения и специфическим запахом.
Исследование эксперта показало, что в свертке находится марихуана общей массой 10,7 грамма.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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Комментарии
vladsakh
Написано сегодня, в 14:43
Налип агроном.
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amster
Написано сегодня, в 15:17
сдали. мелочёвка .
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