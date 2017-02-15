Южносахалинцев научат готовить эчпочмак

В эту субботу, 25 февраля, в областном центре пройдет первый фестиваль татарской кухни. Специально для участия в мероприятии приедет известный шеф-повар из Казани Диляра Муртазина. На сегодняшний день 20 горожан изъявили желание поделиться своим мастерством приготовления национальных блюд Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Мероприятие в формате выставки с дегустациями пройдет при поддержке департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска. Участники предложат гостям традиционные свадебные блюда, мучные и кондитерские изделия татарской кухни. Все желающие смогут не только попробовать эчпочмак, бэлеш, губадия, кыстыбый, перемячи, кош теле, пехлеве, бишкат, сметанник и чак-чак, но и узнать секреты их приготовления.

На фестивале также будут представлены блюда, приготовленные по рецептам выдающегося кулинара Юнуса Ахметзянова, в память о котором пройдет мероприятие.

Шеф-повар Диляра Муртазина известного в Казани ресторана «Туган Авылым» проведет мастер-класс по приготовлению эчпочмака - традиционной татарской выпечки с мясом. Под ее руководством уже был приготовлен гигантский треугольник с мясом на фестивале «Вкусная Казань», тогда эчпочмак из 6 кг говядины, 13 кг картошки и 4 кг муки попал в Книгу рекордов татарстанских отельеров и рестораторов.

Еще одним подарком для гостей фестиваля станет многонациональный концерт.

Мероприятие состоится в учебном корпусе № 4 Сахалинского государственного университета по адресу: Коммунистический пр., 33. Начало в 11.00. Вход свободный.

Дополнительная информация по телефонам: 8-914-763-79-66, 8-924-282-47-61.