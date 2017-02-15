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Южносахалинцев научат готовить эчпочмак

Южносахалинцев научат готовить эчпочмак

В областном центре пройдет первый фестиваль татарской кухни

В эту субботу, 25 февраля, в областном центре пройдет первый фестиваль татарской кухни. Специально для участия в мероприятии приедет известный шеф-повар из Казани Диляра Муртазина. На сегодняшний день 20 горожан изъявили желание поделиться своим мастерством приготовления национальных блюд Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

 Мероприятие в формате выставки с дегустациями пройдет при поддержке департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска. Участники предложат гостям традиционные свадебные блюда, мучные и кондитерские изделия татарской кухни. Все желающие смогут не только попробовать эчпочмак, бэлеш, губадия, кыстыбый, перемячи, кош теле, пехлеве, бишкат, сметанник и чак-чак, но и узнать секреты их приготовления.

На фестивале также будут представлены блюда, приготовленные по рецептам выдающегося кулинара Юнуса Ахметзянова, в память о котором пройдет мероприятие.

Шеф-повар Диляра Муртазина известного в Казани ресторана «Туган Авылым» проведет мастер-класс по приготовлению эчпочмака - традиционной татарской выпечки с мясом. Под ее руководством уже был приготовлен гигантский треугольник с мясом на фестивале «Вкусная Казань», тогда эчпочмак из 6 кг говядины, 13 кг картошки и 4 кг муки попал в Книгу рекордов татарстанских отельеров и рестораторов.

Еще одним подарком для гостей фестиваля станет многонациональный  концерт.

Мероприятие состоится в учебном корпусе № 4 Сахалинского государственного университета по адресу: Коммунистический пр., 33. Начало в 11.00. Вход свободный.

Дополнительная информация по телефонам: 8-914-763-79-66, 8-924-282-47-61.

 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:51 +4
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Комментарии
Елена Кириченко
Написано сегодня, в 12:16
Надо сходить, а то вдруг вчера не правильно приготовила.
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+5
Cyrus_the_Great
Написано сегодня, в 12:18
Елена Кириченко, пошли конечно:) надо же когда-то делать первые шаги в кулинарном искусстве:)
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+5
Online
ignition Online
Написано сегодня, в 12:21
Елена Кириченко, эчпочмаки же треугольные и с дырочкой)))
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+5
Елена Кириченко
Написано сегодня, в 12:27 Отредактированно сегодня, в 12:27
ignition, а у меня бэккен овальные и без дырочек
и вообще с курицей потому, что говядину долго готовить, а баранину не все любят
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+4
Еще 7 комментариев
Online
ignition Online
Написано сегодня, в 12:20
мое фирменное блюдо)) а еще зур бэлиш готовила недавно - вкуснотища!
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+9
Елена Кириченко
Написано сегодня, в 12:26
ignition, красота)))
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+4
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:05
ignition, вас под суд надо за издевательство над людьми и геноцид голодных
шутка)))
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+1
Ogonek
Написано сегодня, в 13:56
ignition, как аппетитно выглядят......обеееееееед....мне кажется я и вкус и запах их уже чувствую...Мираж)))))
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+2
Bokassa
Написано сегодня, в 12:46
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+3
Елена Кириченко
Написано сегодня, в 12:50 Отредактированно сегодня, в 12:51
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:06
эчпочмак...чак-чак...хрум хрум...ням-ням.........
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0
фeрм
Написано сегодня, в 13:58
я выговорить-то не могу это слово. а тут еще готовят его )
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0
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 14:00 Отредактированно сегодня, в 14:01
Треугольник из теста, мяса, картохи и лука. Шеф Повар из Казани...
Ну каким криворуким нужно быть, что бы элементарное блюдо не уметь приготовить.
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0
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