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Сотрудник холмского ГИБДД предстанет перед судом за регистрацию автомобилей-"конструкторов"

Сотрудник холмского ГИБДД предстанет перед судом за регистрацию автомобилей-"конструкторов"

Одну машину он использовал сам, вторую оформил для друга

Сотрудник холмского ГИБДД предстанет перед судом за регистрацию автомобилей-"конструкторов".

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, прокурором Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационной группы ГИБДД ОМВД России по Холмскому городскому округу Якобош Евгения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ.

Органом предварительного следствия установлено, что с августа по сентябрь 2016 года сотрудник полиции, руководствуясь корыстными побуждениями и пользуясь предоставленными ему полномочиями, в нарушение действующего законодательства в области безопасности дорожного движения, зарегистрировал два так называемых автомобиля-«конструктора», нахождение которых на дорогах ставит под угрозу безопасность водителей и пешеходов.

Одну из автомашин использовал он сам, вторую зарегистрировал для друга.

Собранные органом предварительного следствия доказательства, признаны достаточными для направления  уголовного дела  в  Холмский городской суд.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:48 +1
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 09:59
Наконец то завертелось колесо!!!!! Род суд надо всех коррупционеров!!!! Покопаться везде по области,таких инспекторов много!!!!
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+2
тосик
Написано сегодня, в 10:01
давно пора его осудить
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+1
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 10:22
страна гондурасия, сами делаем гомняные машины, но на зарубежных будем запрещать ездить, урды мля. Вот народ и изголяется с пилами/конструкторами.
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+7
Dama_Madama
Написано сегодня, в 10:39
А друг случайно не Валянский Александр? Был с ним инцидент с распиленым авто.
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0
vladsakh
Написано сегодня, в 12:54
Все на лады малины. Государство за нас позаботилось.
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0
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