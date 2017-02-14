Одну машину он использовал сам, вторую оформил для друга

Сотрудник холмского ГИБДД предстанет перед судом за регистрацию автомобилей-"конструкторов".

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, прокурором Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационной группы ГИБДД ОМВД России по Холмскому городскому округу Якобош Евгения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ.

Органом предварительного следствия установлено, что с августа по сентябрь 2016 года сотрудник полиции, руководствуясь корыстными побуждениями и пользуясь предоставленными ему полномочиями, в нарушение действующего законодательства в области безопасности дорожного движения, зарегистрировал два так называемых автомобиля-«конструктора», нахождение которых на дорогах ставит под угрозу безопасность водителей и пешеходов.

Одну из автомашин использовал он сам, вторую зарегистрировал для друга.

Собранные органом предварительного следствия доказательства, признаны достаточными для направления уголовного дела в Холмский городской суд.