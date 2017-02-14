Определены победители фестиваля робототехники в Южно-Сахалинске
Сборная из чемпионов регионального этапа в марте отправится на всероссийский конкурс в Москву
18 февраля подведены окончательные итоги региональный отборочный робототехнически
Командные соревнования проводились среди школьников Сахалинской области по следующим направлениям:
- «Hello, Robot!» - дети 9-12 лет, команда – 2 человека в сопровождении тренера;
- Направление «РобоКарусель» - ученики 7-11 классов, команда – 3-6 человек, в сопровождении тренера.
Фестиваль «Hello, Robot! – Южно-Сахалинск» проходил с 15 по 17 февраля на базе лицея № 2. Региональным организатором мероприятия выступил Учебный Центр «Активное Образование», совместно с Министерством образования Сахалинской области и ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области».
В соревнованиях приняли участие ученики Учебного Центра «Активное Образование», «Дворца детского (юношеского) творчества», лицея № 2.
Победители Фестиваля по направлениям:
Hello, Robot! – Чертежник:
- Немыкин Ярослав, Данилюк Илья («Активное Образование»);
- Байдала Никита, Веселко Денис («Активное Образование»);
- Джангир Дениз, Данданова Дарья («Активное Образование»).
Hello, Robot! – Траектория: Квест:
- Чернявский Даниил, Музыченко Юрий («Активное Образование»);
- Шефер Михаил, Галифастов Максим («Активное Образование»);
- Содыль Руслан, Борисенко Александр («Активное Образование»).
РобоКарусель (7-9 классы):
- Наумцев Тихон, Козлов Иван, Мельников Максим (Лицей №2);
- Фомин Максим, Лебков Семен, Банин Артем (Лицей №2);
- Дергачев Эдуард, Сизоненко Григорий, Хижняк Вадим («Активное Образование»).
РобоКарусель (10-11 классы):
- Румянцев Владимир, Шевченко Никита, Греков Владислав;
- Бондаренко Остап, Чулков Никита, Денисов Степан.
Победители Фестиваля в течение месяца будут проходить бесплатные учебно-тренирово