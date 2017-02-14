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Определены победители фестиваля робототехники в Южно-Сахалинске

Определены победители фестиваля робототехники в Южно-Сахалинске

Сборная из чемпионов регионального этапа в марте отправится на всероссийский конкурс в Москву

18 февраля подведены окончательные итоги региональный отборочный робототехнический фестиваль «Hello, Robot! – Южно-Сахалинск» федерального чемпионата «РобоФест» (Москва), сообщает АНО ДО УЦ «Активное Образование».

Командные соревнования проводились среди школьников Сахалинской области по следующим направлениям:

  • «Hello, Robot!» - дети 9-12 лет, команда – 2 человека в сопровождении тренера;
  • Направление «РобоКарусель» - ученики 7-11 классов, команда – 3-6 человек, в сопровождении тренера.

Фестиваль «Hello, Robot! – Южно-Сахалинск» проходил с 15 по 17 февраля на базе лицея № 2. Региональным организатором мероприятия выступил Учебный Центр «Активное Образование», совместно с Министерством образования Сахалинской области и ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области».

В соревнованиях приняли участие ученики Учебного Центра «Активное Образование», «Дворца детского (юношеского) творчества», лицея № 2.

Победители Фестиваля по направлениям:

Hello, Robot! – Чертежник:

  1. Немыкин Ярослав, Данилюк Илья («Активное Образование»);
  2. Байдала Никита, Веселко Денис («Активное Образование»);
  3. Джангир Дениз, Данданова Дарья («Активное Образование»).

Hello, Robot! – Траектория: Квест:

  1. Чернявский Даниил, Музыченко Юрий («Активное Образование»);
  2. Шефер Михаил, Галифастов Максим («Активное Образование»);
  3. Содыль Руслан, Борисенко Александр («Активное Образование»).

РобоКарусель (7-9 классы):

  1. Наумцев Тихон, Козлов Иван, Мельников Максим (Лицей №2);
  2. Фомин Максим, Лебков Семен, Банин Артем (Лицей №2);
  3. Дергачев Эдуард, Сизоненко Григорий, Хижняк Вадим («Активное Образование»).

РобоКарусель (10-11 классы):

  1. Румянцев Владимир, Шевченко Никита, Греков Владислав;
  2. Бондаренко Остап, Чулков Никита, Денисов Степан.

Победители Фестиваля в течение месяца будут проходить бесплатные учебно-тренировочные сборы на базе Учебного Центра «Активное Образование», по результатам которых будет сформирована команда Сахалинской области для выступления на всероссийском «Робофесте-2017», который пройдет с 15 по 17 марта в Москве.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:49 0
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