Определены победители фестиваля робототехники в Южно-Сахалинске

Сборная из чемпионов регионального этапа в марте отправится на всероссийский конкурс в Москву

18 февраля подведены окончательные итоги региональный отборочный робототехнически й фестиваль «Hello, Robot! – Южно-Сахалинск» федерального чемпионата «РобоФест» (Москва), сообщает АНО ДО УЦ «Активное Образование».

Командные соревнования проводились среди школьников Сахалинской области по следующим направлениям:

«Hello, Robot!» - дети 9-12 лет, команда – 2 человека в сопровождении тренера;

Направление «РобоКарусель» - ученики 7-11 классов, команда – 3-6 человек, в сопровождении тренера.

Фестиваль «Hello, Robot! – Южно-Сахалинск» проходил с 15 по 17 февраля на базе лицея № 2. Региональным организатором мероприятия выступил Учебный Центр «Активное Образование», совместно с Министерством образования Сахалинской области и ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области».

В соревнованиях приняли участие ученики Учебного Центра «Активное Образование», «Дворца детского (юношеского) творчества», лицея № 2.

Победители Фестиваля по направлениям:

Hello, Robot! – Чертежник:

Немыкин Ярослав, Данилюк Илья («Активное Образование»); Байдала Никита, Веселко Денис («Активное Образование»); Джангир Дениз, Данданова Дарья («Активное Образование»).

Hello, Robot! – Траектория: Квест:

Чернявский Даниил, Музыченко Юрий («Активное Образование»); Шефер Михаил, Галифастов Максим («Активное Образование»); Содыль Руслан, Борисенко Александр («Активное Образование»).

РобоКарусель (7-9 классы):

Наумцев Тихон, Козлов Иван, Мельников Максим (Лицей №2); Фомин Максим, Лебков Семен, Банин Артем (Лицей №2); Дергачев Эдуард, Сизоненко Григорий, Хижняк Вадим («Активное Образование»).

РобоКарусель (10-11 классы):

Румянцев Владимир, Шевченко Никита, Греков Владислав; Бондаренко Остап, Чулков Никита, Денисов Степан.

Победители Фестиваля в течение месяца будут проходить бесплатные учебно-тренирово чные сборы на базе Учебного Центра «Активное Образование», по результатам которых будет сформирована команда Сахалинской области для выступления на всероссийском «Робофесте-2017» , который пройдет с 15 по 17 марта в Москве.