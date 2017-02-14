«Тигры дзюдо» сразились в Южно-Сахалинске

В школе № 21 прошло игровое военно-спортивное многоборье в рамках военно-патриотического месячника, посвященного Дню защитников Отечества. Среди участников мероприятия была объединённая команда ДДЮТ и «СШ самбо и дзюдо». Она называлась «Тигры дзюдо».

- Ребята приняли участие в военно-спортивной эстафете, состоящей из шести сложных этапов. На первом из них участники прыгали по кочкам, на втором – прыгали через препятствия с кувырком, на третьем – бросали мяч в цель, на четвертом – бежали по лавке, на пятом – ползли по-пластунски, на шестом – делали из подручных средств носилки и переносили «раненого». Лучше всех проявила себя наша команда, занявшая первое место! – порадовался за своих воспитанников первый вице-президент СРОО «Федерация дзюдо и самбо» Валентин Кардаш.

Кубок, грамоты и сладкие призы заслужили «Тигры дзюдо» Алексей Власов, Глеб Родионов, Белал Махматбеков, Вадим Киваев, Богдан Ефремов, Данил Денисов. Кроме того, Алексей Власов был удостоен приза «За волю к победе».

Программа многоборья не ограничивалась только эстафетой. Много эмоций вызвал «шапочный бой». Его участниками стали 60 будущих защитников Отечества. Задачей каждого из них было сорвать пилотку с соперника.

- В итоге первое место в старшей возрастной группе, которая была самой многочисленной, занял один из членов команды «Тигры Дзюдо» Глеб Родионов, - подвел итоги «шапочного боя» Валентин Кардаш.

Источник: пресс-центр СРОО «Федерация дзюдо и самбо»