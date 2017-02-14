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Беспечность южно-сахалинских школьниц едва не стоила им жизни
видео с авторегистратора

Беспечность южно-сахалинских школьниц едва не стоила им жизни

Девочки перебегали дорогу в неположенном месте

Сегодня, 21 февраля в Южно-Сахалинске две школьницы едва не попали под колеса автомобилей. Примерно в 14:50 они перебегали через улицу Комсомольскую в районе городского парка.

По словам водителя универсала, успевшего затормозить, пропуская детей, девочки не дошли до пешеходного перехода, а напролом побежали через дорогу. Девочка, перебегавшая проезжую часть второй, хихикала.

"Мы очень хотим, чтобы это видео увидели родители девочек. Это нельзя оставлять просто так. Жизнь - не игрушка. Мы до сих пор в шоковом состоянии, ведь могли сбить школьниц", - говорит пассажирка автомобиля.

Примечание редакции: дата на регистраторе установлена неверно

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:43 +5
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Комментарии
Olga_23
Написано сегодня, в 15:50
Во дают! По заднице ремнём!!!
Аж в зобу дыханье спёрло от увиденного!
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+9
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 15:56
Olga_23,
В жепе не сперло? передавить этих толстопузов и дело с концом.
Ответить
−12
Olga_23
Написано сегодня, в 15:58
EBIN, очень смешно!!! Смотрите, чтоб у вас нигде не спёрло!
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+9
Online
EBIN Online
Написано сегодня, в 17:25
Olga_23,
За меня не беспокойся, у меня все норм. Нигде не сперает.
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0
Еще 1 комментарий
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 15:54
Надо в аатсапе распространить, быстрее поумнеют.
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+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 15:57
не,ну не балбески,А????жесть....
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+3
vov
Написано сегодня, в 16:02
А зачем автор их пропускал вне перехода? Тут на пешеходном переходе машины второго ряда сшибают пешеходов. На видео и видно что машина со второго ряда чуть не наезд не совершила
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+6
Fomra79
Написано сегодня, в 16:06
vov, Медвежья услуга. Самого автора
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+7
ИринаХ
Написано сегодня, в 16:16
Fomra79, вот тоже про это подумала. На его месте я бы остановилась на против них и объяснила куда надо идти и как переходить.
Уже так двоих детей на дороге останавливала и заставляла идти на пешеходный переход!
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+5
Online
Klukva_Vik Online
Написано сегодня, в 16:45
vov, мне показалось, что водитель понял, что девчонки сейчас ломанутся через дорогу
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+2
Fomra79
Написано сегодня, в 16:05
По заднице то надо... Ну вот водитель тоже молодец
. Мог бы и гаркнуть а не пропускать...
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+2
katenok1183
Написано сегодня, в 16:08
Подзатыльник бы вписать! А потом комменты пишут: расстрелять водителя и пр
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0
Nektos
Написано сегодня, в 16:11
Не пропустить не имел права, водитель, чего на него то накинулись. Даже если пешеход не прав, это не дает право его давить. А судя по видео девчонки и не собирались останавливаться. А по второму ряду обязан был убедиться что проед безопасен, не просто так стоит машина по первому ряду среди дороги.
Девчонкам ремня хорошего и учить правила дорожного движения!!!
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+5
vov
Написано сегодня, в 16:20
Nektos, еще раз видео смотри они пошли когда он остановился
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+1
lvista
Написано сегодня, в 16:20
Nektos, согласна на все 100. Сзади не видно, что происходит. А они начинают сигналить и обгонять. Это ужасно.
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+4
Nektos
Написано сегодня, в 16:25
vov, дети непредсказуемы, правильно он остановился
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+2
Masenkaya
Написано сегодня, в 16:16
ой мамочки!
Хорошо что не задел ни кто!
Родители каждый день объясняйте деткам о правилах.
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+2
lvista
Написано сегодня, в 16:21
Обвешают детей как челночниц, они такие тяжести таскают, что лишний метр дается с трудом.
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+6
Online
Klukva_Vik Online
Написано сегодня, в 16:47
lvista, на них то, что требует школа. Сменка и рюкзак.
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0
kuzmina
Написано сегодня, в 16:25
как не крути, все равно пытаются обвинить водителя! "Гаркать" родители должны во время, чтобы таких ситуаций не происходило, а не водитель должен "гаркать" и объяснять куда им идти, очень часто такие дети встречаются!!!
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+6
Татьяна БЛ
Написано сегодня, в 17:21
Ужас. Выпороть. Да посильнее.
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+1
багз-банни
Написано сегодня, в 18:36
Вот поросёнки!
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+2
ateriya
Написано сегодня, в 18:37
а может это у них игра , ну та про которую писали, беги или умри? надо сначала узнать, поговорить а если не поможет ну тут два путя есть либо здоровым по жопе ремнем либо в больницу после дтп. вариантов больше нет. но люлей навешать надо по любому!
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+2
Pioner 65rus
Написано сегодня, в 18:39
А случись что(не дай бог конечно) виноват будет водитель, тут и родителям взбучку не мешало бы дать
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+1
Ярославчик
Написано сегодня, в 18:39
А потом говорят, что водители такие и всякие.
Видать родители этих девочек им никогда не рассказывали, что дорогу надо переходить в положенном месте.
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+3
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