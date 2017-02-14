видео с авторегистратора
Беспечность южно-сахалинских школьниц едва не стоила им жизни
Девочки перебегали дорогу в неположенном месте
Сегодня, 21 февраля в Южно-Сахалинске две школьницы едва не попали под колеса автомобилей. Примерно в 14:50 они перебегали через улицу Комсомольскую в районе городского парка.
По словам водителя универсала, успевшего затормозить, пропуская детей, девочки не дошли до пешеходного перехода, а напролом побежали через дорогу. Девочка, перебегавшая проезжую часть второй, хихикала.
"Мы очень хотим, чтобы это видео увидели родители девочек. Это нельзя оставлять просто так. Жизнь - не игрушка. Мы до сих пор в шоковом состоянии, ведь могли сбить школьниц", - говорит пассажирка автомобиля.
Примечание редакции: дата на регистраторе установлена неверно
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Аж в зобу дыханье спёрло от увиденного!
В жепе не сперло? передавить этих толстопузов и дело с концом.
За меня не беспокойся, у меня все норм. Нигде не сперает.
Уже так двоих детей на дороге останавливала и заставляла идти на пешеходный переход!
Девчонкам ремня хорошего и учить правила дорожного движения!!!
Родители каждый день объясняйте деткам о правилах.
Видать родители этих девочек им никогда не рассказывали, что дорогу надо переходить в положенном месте.