Беспечность южно-сахалинских школьниц едва не стоила им жизни

видео с авторегистратора

Сегодня, 21 февраля в Южно-Сахалинске две школьницы едва не попали под колеса автомобилей. Примерно в 14:50 они перебегали через улицу Комсомольскую в районе городского парка.

По словам водителя универсала, успевшего затормозить, пропуская детей, девочки не дошли до пешеходного перехода, а напролом побежали через дорогу. Девочка, перебегавшая проезжую часть второй, хихикала.

"Мы очень хотим, чтобы это видео увидели родители девочек. Это нельзя оставлять просто так. Жизнь - не игрушка. Мы до сих пор в шоковом состоянии, ведь могли сбить школьниц", - говорит пассажирка автомобиля.

Примечание редакции: дата на регистраторе установлена неверно