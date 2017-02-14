Юные десантники побывали у сверстников из Троицкого детского дома

В минувшие выходные курсанты военно-спортивного клуба «Десантник» при ДОСААФ Сахалинской области посетили детский дом поселка Троицкий. Для воспитанников учреждения провели показательные выступления по армейскому рукопашному бою. Участвовали в программе ребята с 1-го курса клуба, а также двое третьекурсников. Разница в уровне подготовки между курсантами разных курсов обучения была очевидна всем. Это должно стать дополнительным стимулом упорно тренироваться для самых юных десантников, считает руководство ВСК.

Кроме выступления, детскому дому был сделан подарок от регионального отделения «Союза десантников». «Голубые береты» скинулись и купили телевизор и хоккейные клюшки. Военно-патриотические организации взяли своего рода шефство над детскими домами юга Сахалина. Туда периодически ездят с концертами, выставками, с руководством учреждений обсуждается вопрос обучения сирот в клубе «Десантник».

Тем временем, курсанты клуба продолжают ежедневные тренировки, обучение прикладным специальностям и теоретическим дисциплинам. Недавно выпускники получили удостоверения механиков-водителей МТЛБ. Сейчас третьекурсники готовятся к итоговой аттестации. Все они, кроме одного юноши, который пойдет в армию, планируют поступление в военные училища. Эта работа ведется через областной военкомат.

Становится традицией участие юных сахалинских десантников в мероприятиях всероссийского масштаба. Команда, составленная из первокурсников, готовится к поездке в Казань на сбор военно-спортивных клубов и кадетских корпусов «Союз 2017 Наследники Победы».

- Ребята готовятся всерьез. Судить конкурсы на сборе, как в прошлый раз, будут «краповые береты». Они это делают максимально жестко, курсанты не хотят ударить в грязь лицом, - рассказал руководитель клуба «Десантник», член Совета СОО ВООВ «Боевое братство» Павел Захаров.

А уже 23 декабря курсанты ВСК выступят на СТК «Горный воздух» для зрителей праздника, посвященного Дню защитника Отечества.