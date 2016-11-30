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На Сахалине осужден бывший предприниматель, задолжавший подчиненным свыше 5 млн руб
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На Сахалине осужден бывший предприниматель, задолжавший подчиненным свыше 5 млн руб

После возбуждения уголовного дела задолженность по заработной плате была погашена

Суд Южно-Сахалинска вынес постановление по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя областного центра, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации). 

Суд установил, что с 17 октября 2015 года по 29 февраля 2016 года осужденный, являясь генеральным директором ООО «Рускор», не выплачивал заработную плату, общая сумма задолженности по которой перед 40 работниками составила более 5 млн рублей

При этом за указанный период у ООО «Рускор» на расчетных счетах имелись денежные средства и реальная финансовая возможность для погашения данных долгов. 

В ходе предварительного следствия задолженность по заработной плате погашена в полном объеме. 

Суд прекратил производство по уголовному делу в связи с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 120 000 рублей. Постановление суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:33 +1
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Комментарии
Triton
Написано сегодня, в 18:58
хозяин барин, нынче совесть отменили а взаместо нее калькулятор установили - достижение идеологии Святого баблища и липовой демократии
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