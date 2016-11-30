На Сахалине осужден бывший предприниматель, задолжавший подчиненным свыше 5 млн руб

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Суд Южно-Сахалинска вынес постановление по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя областного центра, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

Суд установил, что с 17 октября 2015 года по 29 февраля 2016 года осужденный, являясь генеральным директором ООО «Рускор», не выплачивал заработную плату, общая сумма задолженности по которой перед 40 работниками составила более 5 млн рублей.



При этом за указанный период у ООО «Рускор» на расчетных счетах имелись денежные средства и реальная финансовая возможность для погашения данных долгов.



В ходе предварительного следствия задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

Суд прекратил производство по уголовному делу в связи с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 120 000 рублей. Постановление суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба прокуратуры.