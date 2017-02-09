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Наркоторговца задержали в Южно-Сахалинске
GorodKirov.Ru

Наркоторговца задержали в Южно-Сахалинске

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

15 февраля сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков  регионального УМВД России в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявили два факта сбыта наркотических средств.

В первом случае подозреваемый, будучи в подъезде одного из домов по проспекту Победы, сбыл 40-летнему южносахалинцу наркотик. Также установлено, что указанный гражданин, находясь в иномарке, сбыл 27-летнему горожанину наркотическое средство.

Согласно заключению эксперта, в обоих случаях вещество представляло собой смесь, содержащую в своем составе производное наркотического средства общей массой 0,28 грамм.

По данным фактам проводятся проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:21 +3
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 14:39
Чо решать то???????!!!!!! За решку и точка!!!!!! Наркота зло!!!! Сбытчиков на кол!!!!!
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+1
Online
vladsakh Online
Написано сегодня, в 15:12
Налип барыга.
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