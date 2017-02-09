Участки улиц Комсомольской и Сахалинской в Южно-Сахалинске капитально отремонтируют. Об этом рассказал мэр города Южно-Сахалинска Сергей Надсадин на встрече с начальником отдела дизайна и оформления городского пространства управления архитектуры и градостроительства Павлом Шугуровым.

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, в 2017 году капитальный ремонт улицы Комсомольской запланирован на отрезке от Коммунистического проспекта до проспекта Победы. Согласно планам здесь полностью заменят асфальтовое покрытие, обустроят пешеходные дорожки, организуют наружное освещение. Кроме того, планируется установить малые архитектурные формы, чтобы придать улице эстетический вид. Преобразования произойдут и на участке улицы Сахалинской от улицы Южно-Сахалинской до Амурской. Проектирование уже завершено, планируется провести капитальный ремонт с расширением дорожного полотна, заменой ливневой канализации. Параллельно благоустроят и скверы, которые находятся на этом участке. Кроме того, запланировано обустройство пешеходных зон, освещение и озеленение. Работы ориентировочно завершатся в 2018 году.

Параллельно с ремонтом улиц будут приводить в порядок и фасады зданий. Сейчас в отделе дизайна и оформления городского пространства управления архитектуры и градостроительства работают над созданием нормативного документа, в котором будут учтены конструктивные моменты и детально описаны колористические предложения по оформлению фасадов в городе. Когда работа по созданию паспорта оформления и оборудования объектов будет завершена, документ планируют обсудить с жителями Южно-Сахалинска, и после согласования приступят к его реализации.

На встрече мэр отметил, что предстоит выполнить большой пласт работы, связанной с рекламой и информационными объявлениями, которые размещены на фасадах жилых домов, зданий, магазинов и других сооружений. Необходимо упорядочить вывески, чтобы они не портили общий вид города и отвечали требованиям современного и качественного дизайна. Павел Шугуров добавил: в правилах благоустройства Южно-Сахалинска прописано, что вся наружная реклама должна быть согласована с администрацией города, сейчас муниципалитет планирует разработать и сформировать четкие требования к собственникам вывесок и объявлений, чтобы навести порядок и в этой сфере.

Кроме того, мэр подчеркнул, что работу в сфере благоустройства города сегодня необходимо вести в динамичном режиме. В планах на 2017 год реконструкция более сотни фасадов в городе, ремонт порядка 80 дворов, идет подготовка проектов планировки микрорайонов. По мнению Сергея Надсадина, необходимо серьезное ускорение в части благоустройства города, чтобы Южно-Сахалинск стал привлекательным как для горожан, так и для туристов, которые уже приезжают в областную столицу.