Смирныховские полицейские задержали иностранца, перевозившего краснокнижную рыбу

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Сотрудники отдела МВД России в Смирных задержали иностранного гражданина при перевозке краснокнижной рыбы калуги. Во время установления его личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске. Кроме того он осуществлял перевозку ценного биоресурса будучи лишенным водительских прав.