Смирныховские полицейские задержали иностранца, перевозившего краснокнижную рыбу
Устанавливается сумма ущерба, причиненного государству
Сотрудники отдела МВД России в Смирных задержали иностранного гражданина при перевозке краснокнижной рыбы калуги. Во время установления его личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске. Кроме того он осуществлял перевозку ценного биоресурса будучи лишенным водительских прав.
В настоящее время 41-летний мужчина помещён в специальное помещение содержания задержанных лиц за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами).
Полицейские изъяли автомобиль и сдали на ответственное хранение три куска рыбы калуги весом более 10 килограмм. Устанавливается сумма ущерба, причиненного государству, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.
Во время установления его личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске.".
А личность иностранца нельзя было установить до перевозки рыбы?