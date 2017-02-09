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Смирныховские полицейские задержали иностранца, перевозившего краснокнижную рыбу
tvc.ru

Смирныховские полицейские задержали иностранца, перевозившего краснокнижную рыбу

Устанавливается сумма ущерба, причиненного государству

Сотрудники отдела МВД России в Смирных задержали иностранного гражданина при перевозке краснокнижной рыбы калуги. Во время установления его личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске. Кроме того он осуществлял перевозку ценного биоресурса будучи лишенным водительских прав.  

В настоящее время 41-летний мужчина помещён в специальное помещение содержания задержанных лиц за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами).

Полицейские изъяли автомобиль и сдали на ответственное хранение три куска рыбы калуги весом более 10 килограмм. Устанавливается сумма ущерба, причиненного государству, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:28 +1
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Комментарии
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 14:33
Полный набор всего. Блюдят, как говориться...
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+2
serega81
Написано сегодня, в 14:42
Опять иностранец...... То водяру поддельную продают,то калугу тырят,один вред.......
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 15:12
Написано: "Сотрудники отдела МВД России в Смирных задержали иностранного гражданина при перевозке краснокнижной рыбы калуги.
Во время установления его личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске.".

А личность иностранца нельзя было установить до перевозки рыбы?
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