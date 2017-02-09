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Участники перестрелки в жилом доме в Томари отправились в суд

Участники перестрелки в жилом доме в Томари отправились в суд

Один из них обвиняется в покушении на убийство

Следственным отделом по Томаринскому району СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство.

По версии следствия, ночью 23 июня 2016 года обвиняемый пришел к дому дочери, чтобы забрать свою супругу, которую он накануне избил.

Когда обвиняемый с охотничьим ружьем поднимался в квартиру дочери, его в подъезде остановил для разговора 33-летний сожитель последней, у которого также в руках было ружье. Разговор шел на повышенных тонах, обвиняемый выстрелил в сторону сожителя дочки, тот получил множественные огнестрельные дробовые ранения с повреждением мягких тканей лицевой и грудной области.

Защищаясь, потерпевший выстрелил в ноги обвиняемого, тот получил огнестрельное ранение нижних конечностей.

Приехавшая бригада скорой помощи в срочном порядке госпитализировала мужчин в томаринскую ЦРБ, где им своевременно была оказана  медицинская помощь.

"Совокупность вышеуказанных обстоятельств, а также тяжесть причиненных потерпевшему телесных повреждений дает основания полагать, что действия обвиняемого были направлены на лишение жизни пострадавшего, при этом свой преступный умысел, направленный на убийство, мужчина не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам, а именно в связи с оказанием сопротивления потерпевшим и с оказанием ему экстренной медицинской помощи", - сообщают в  следкоме Сахалинской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:15 +1
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Комментарии
jkmu
Написано сегодня, в 16:26
Сейчас просто вот так бессмысленно и по глупости сядут в тюрьму.
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+2
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 16:40
70 лет человеку - избил жену, в человека стрелял, это что??? Маразм.... Или как еще это можно назвать....
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+3
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 16:49
Дуэлянты
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+4
Vladis
Написано сегодня, в 17:08
Знаю я этих фигурантов хорошо !
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+2
Triton
Написано сегодня, в 18:47
защищаясь, нужно стрелять в голову а не в ноги
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 19:39
Triton, тогда это будет не самооборона
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