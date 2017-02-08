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Кроссовер сбил женщину в Южно-Сахалинске

Кроссовер сбил женщину в Южно-Сахалинске

Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу

14 февраля в 07:00 21 – летний водитель, управляя автомобилем Toyota RAV4, двигался в Южно-Сахалинске по улице Железнодорожной на север.

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, в районе перекрестка с улицей Пограничной, по предварительным данным, водитель кроссовера не уступил дорогу пешеходу, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее.

В результате ДТП 47–летняя женщина получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:33 +1
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 11:41
Пешеход всегда прав!!!!! Но не всегда жив!!!!!!! Давайте все будем внимательнее,и водители и пешеходы!!!
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