Кроссовер сбил женщину в Южно-Сахалинске
Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу
14 февраля в 07:00 21 – летний водитель, управляя автомобилем Toyota RAV4, двигался в Южно-Сахалинске по улице Железнодорожной на север.
Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, в районе перекрестка с улицей Пограничной, по предварительным данным, водитель кроссовера не уступил дорогу пешеходу, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее.
В результате ДТП 47–летняя женщина получила телесные повреждения.
По данному факту проводится проверка.
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 11:41
Пешеход всегда прав!!!!! Но не всегда жив!!!!!!! Давайте все будем внимательнее,и водители и пешеходы!!!
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