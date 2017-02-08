Кроссовер сбил женщину в Южно-Сахалинске

14 февраля в 07:00 21 – летний водитель, управляя автомобилем Toyota RAV4, двигался в Южно-Сахалинске по улице Железнодорожной на север.

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, в районе перекрестка с улицей Пограничной, по предварительным данным, водитель кроссовера не уступил дорогу пешеходу, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее.

В результате ДТП 47–летняя женщина получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.