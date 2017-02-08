В школы России хотят вернуть сельские бригады

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Госдума разрабатывает закон о трудовом воспитании, Минобрнауки готово его поддержать, заявила глава министерства Ольга Васильева на Всероссийском форуме "Взаимодействие семьи, школы, советов женщин в гражданском и патриотическом воспитании подрастающего поколения". Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Васильева заявила о необходимости вернуть в систему образования сельские бригады, работу на приусадебном участке и уборку школьных помещений, прекратив тем самым воспитывать "потребителей". Позже она пояснила, что в школе уже есть предметы, включающие в себя элементы трудового воспитания, нужно только этим заниматься.

"Я знаю, что ваши коллеги в Думе готовят закон о трудовом воспитании, который мы будем поддерживать обеими руками", — сказала Васильева, обращаясь к представителям Совфеда.