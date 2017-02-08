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В школы России хотят вернуть сельские бригады
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В школы России хотят вернуть сельские бригады

Госдума разрабатывает закон о трудовом воспитании

Госдума разрабатывает закон о трудовом воспитании, Минобрнауки готово его поддержать, заявила глава министерства Ольга Васильева на Всероссийском форуме "Взаимодействие семьи, школы, советов женщин в гражданском и патриотическом воспитании подрастающего поколения". Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Васильева заявила о необходимости вернуть в систему образования сельские бригады, работу на приусадебном участке и уборку школьных помещений, прекратив тем самым воспитывать "потребителей". Позже она пояснила, что в школе уже есть предметы, включающие в себя элементы трудового воспитания, нужно только этим заниматься.

"Я знаю, что ваши коллеги в Думе готовят закон о трудовом воспитании, который мы будем поддерживать обеими руками", — сказала Васильева, обращаясь к представителям Совфеда.

сегодня, в 11:27 0
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 11:43 Отредактированно сегодня, в 11:47
Пусть депутаты сами и ездят на картошку...
И вообще каждый должен заниматься своим делом...
вернуть в систему образования сельские бригады...
купите лучше комбайн...
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+1
senchick
Написано сегодня, в 12:25
В школе рановато вводить такое.... Я вот лично благодарен директору 18 училища - Евгению Львовичу за возможность участия в сельхозработах на полях Сахалина, да и платили за это деньги, если хорошо работал... И работа была поставлена таким образом, что: кто не работает, тот не ест.... В 90-х, система образования еще что-то стоила...
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0
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 12:26
Ольга Васильева из того поколения, которое и в классах убирало, и на картошку ездило. И от этого только польза была. А еще раз в месяц класс назначался дежурным по школе - коридоры мыли, в гардеробе одежду принимали-выдавали. И ничего - выросли, не надорвались.
Вопрос только один: на какого дядю бесплатно сейчас будут работать? Раньше-то хоть колхозы были...
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+2
Online
Angel24 Online
Написано сегодня, в 12:55
По моему отличная идея. Помню, мы в школе ездили, это было замечательное время.
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0
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