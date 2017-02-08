На медосмотр сахалинцев будут приглашать смсками

Goroddomodedovo.ru

Жителей Сахалинской области заранее оповестят о дате диспансеризации. При помощи телефонных звонков, смс-оповещений и электронной почты представители страховых медицинских организаций оповестят о необходимости прохождения медосмотра, а также помогут разобраться в случае вопроса пациента о качестве медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

- У каждого застрахованного гражданина теперь будет свой страховой представитель, который готов оказать помощь в системе оказания медицинской помощи по любым возникающим вопросам. Специалисты будут разбирать и жалобы, станут посредниками между пациентами и лечебными учреждениями, – разъяснила директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Лариса Атланова. – Уже прошли соответствующее обучение 15 представителей страховых медицинских организаций, до конца года их число увеличится до 26. Кроме этого необходимую стажировку прошли 4 сотрудника фонда, на очереди ещё 7.

Институт страховых представителей внедряется во всех регионах страны по инициативе министерства здравоохранения Российской Федерации, для того чтобы улучшить работу страховых медицинских организаций. Для приёма обращений функционирует региональный многоканальный телефон, звонок на номер 8-800-301-3025 бесплатный. Свои вопросы жители области смогут задать и в офисах страховых компаний. Работа представителей выстраивается по трём уровням.

- Специалисты первого уровня отвечают на стандартные вопросы: где можно получить полис, какие документы нужны, к какой поликлинике можно прикрепиться, – рассказала исполняющая обязанности директора сахалинского филиала страховой медицинской компании «Дальросмед» Наталья Малолетко.

- Если возникают более сложные вопросы, связанные с качеством оказания медицинской помощи подключаются специалисты второго уровня. Ситуации могут быть самые разные. К примеру, можно ли поменять лечащего врача? – отметила директор сахалинского филиала страховой медицинской компании «СОГАЗ-МЕД» Инга Герловская.

Страховой представитель 3-го уровня – будет работать с письменными обращениями застрахованных граждан по самым проблемным вопросам. В его компетенцию входит и экспертиза качества оказания медицинской помощи.

Информирование о сроках диспансеризации - одна из приоритетных задач страховых представителей. С 20 февраля они будут заниматься этой работой постоянно, используя контактные данные, сформированные при регистрации медицинского полиса.

- При диспансеризации мы определяем факторы риска, которые влияют на развитие многих заболеваний или ухудшают течение хронических. Периодически у пациентов выявляются проблемы со здоровьем, о которых они не знали. В том числе и онкологические заболевания. Дальше решаются вопросы о назначении лечения, – сообщила врач кабинета диспансеризации южно-сахалинской поликлиники №2 Наталья Чередова.

Пройти диспансеризацию можно один раз в три года. Страховые представители будут не только напоминать о приближающемся сроке, но и отслеживать ситуацию в дальнейшем.