Полицейские прервали дальневосточное путешествие несовершеннолетней сахалинской матершинницы

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Девушка ушла из дома в Охе и привлекла внимание сотрудников МВД на вокзале в Хабаровске нецензурной бранью

Несовершеннолетнюю сахалинку и ее 20-летнююю подругу задержали полицейские на железнодорожном вокзале в Хабаровске.

Cотрудники ППС Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте обратили внимание на двух девушек, которые громко разговаривали и матерились.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО, в отношении нарушительниц общественного порядка сотрудники транспортной полиции составили протоколы об административном правонарушении. Выяснилось, что одна из них - несовершеннолетняя.

Девушку доставили в отделении по делам несовершеннолетних Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте.

Выяснилось, что в Хабаровск несовершеннолетняя приехала из Охи. Компанию ей составила 20-летняя подруга. Юная путешественница самовольно ушла из дома, добралась до Холмска, а оттуда с компаньонкой на пароме отправилась в Ванино. В Хабаровск девушки добирались автостопом.

Полицейским несовершеннолетняя рассказала, что мечтает побывать в разных городах Дальнего Востока без сопровождения родителей. При себе у нее были только паспорт, СНИЛС, медицинский полис. Больше никаких личных вещей.

Инспектор отделения по делам несовершеннолетних Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте майор полиции Вера Денисова связалась с мамой девочки. Женщина рассказала стражам правопорядка, что ее несовершеннолетняя дочь уже сообщила о том, что она находится в Хабаровске. Ранее девочка уже уходила из дома, состояла на учете в правоохранительных органах за самовольный уход и бродяжничество. С 20-летней подругой ее дочь знакома всего месяц, и мама категорически против этого общения.

Так как пока охинку не могут передать законным представителям, девушку поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Хабаровскому краю.

Как стало известно astv.ru, мать не сообщала в полицию Охи о том, что ее дочь пропала, заявления на розыск ребенка не подавала.