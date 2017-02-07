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Полицейские прервали дальневосточное путешествие несовершеннолетней сахалинской матершинницы
pfoto-rzd.com

Полицейские прервали дальневосточное путешествие несовершеннолетней сахалинской матершинницы

Девушка ушла из дома в Охе и привлекла внимание сотрудников МВД на вокзале в Хабаровске нецензурной бранью

Несовершеннолетнюю сахалинку и ее 20-летнююю подругу задержали полицейские на железнодорожном вокзале в Хабаровске.

Cотрудники ППС Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте обратили внимание на двух девушек, которые громко разговаривали и матерились.   

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО, в отношении нарушительниц общественного порядка сотрудники транспортной полиции составили протоколы об административном правонарушении. Выяснилось, что одна из них - несовершеннолетняя.

Девушку доставили в отделении по делам несовершеннолетних Хабаровского линейного управления МВД России  на транспорте.

Выяснилось, что в Хабаровск несовершеннолетняя приехала из Охи. Компанию ей составила 20-летняя подруга. Юная путешественница самовольно ушла из дома, добралась до Холмска, а оттуда с компаньонкой на пароме отправилась в Ванино. В Хабаровск девушки добирались автостопом.

Полицейским несовершеннолетняя рассказала, что мечтает побывать в разных городах Дальнего Востока без сопровождения родителей. При себе у нее были только паспорт, СНИЛС, медицинский полис. Больше никаких личных вещей.

Инспектор отделения по делам несовершеннолетних Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте майор полиции Вера Денисова связалась с мамой девочки. Женщина рассказала стражам правопорядка, что ее несовершеннолетняя дочь  уже сообщила о том, что она находится в Хабаровске. Ранее девочка уже уходила из дома, состояла на учете в правоохранительных органах за самовольный уход и бродяжничество. С 20-летней подругой ее дочь знакома всего месяц, и мама категорически против этого общения.

Так как пока охинку не могут передать законным представителям, девушку поместили  в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Хабаровскому краю.

Как стало известно astv.ru, мать не сообщала в полицию Охи о том, что ее дочь пропала, заявления на розыск ребенка не подавала. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:26 +3
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несовершеннолетняя
Место
ХабаровскОха
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Комментарии
Reader
Написано сегодня, в 17:31
так и сколько ей лет то? 10 или 17.5?
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+7
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senchick Online
Написано сегодня, в 18:58
Reader, 17 лет и 11 месяцев и 14 дней
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+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 17:49
видимо в семье все не так уж радужно, раз такое допустили...
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0
Zwain
Написано сегодня, в 17:51
ну видимо и мать тоже "перекати поле"!!!
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0
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 18:04
Откуда средства? На такие передвижения.
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+3
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 18:09
KsuKsu, оттуда
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+5
nikolayppu
Написано сегодня, в 18:15
KsuKsu, написано что автостопом, и таким методом некоторые умудряются путешествовать не только по России...
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+2
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 18:20
nikolayppu, и на пароме автостопом
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+3
Еще 5 комментариев
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 19:37
Вот как бы и не удивило....горе-мамаша,это ежу понятно...там всё уже очень плохо в семье,раз такое отношение к безопасности ребёнка...трасса Ванино-Хабаровск одна из самых неблагополучных..там и тачки бьются по жёсткому,и подвозить мог маньяк,нашли бы потом их останки в лесополосе лет через дцать,и хрен бы опознали,окромя обглоданных костей...с безмозглой дурёхой то всё понятно,а вот мамаша.....мда...
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