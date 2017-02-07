видео очевидцев
Дачный дом дотла сгорел на окраине Южно-Сахалинска
Пожар произошел вечером 13 февраля
Дачный дом вспыхнул на улице Ягодной, 102 в СНТ "Овощевод" на окраине Южно-Сахалинска вечером 13 февраля. Сообщение об этом поступило в оперативные службы города в 17:06.
Как сообщили astv.ru в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл на место происшествия в 17:12. На тот момент дачный дом был охвачен пламенем на площади 30 кв. метров.
Пожар был локализован в 17:18, а в 17:46 полностью ликвидирован.
Огонь тушили 9 человек личного состава и 3 единицы техники.
Причины возгорания устанавливаются.
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Комментарии
TROL
Написано сегодня, в 11:02
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Катерина Комлева
Написано сегодня, в 11:38
TROL,
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11111ket
Написано сегодня, в 11:35
??????
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