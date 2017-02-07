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Дачный дом дотла сгорел на окраине Южно-Сахалинска
видео очевидцев

Дачный дом дотла сгорел на окраине Южно-Сахалинска

Пожар произошел вечером 13 февраля

Дачный дом вспыхнул на улице Ягодной, 102 в СНТ "Овощевод" на окраине Южно-Сахалинска вечером 13 февраля. Сообщение об этом поступило в оперативные службы города в 17:06.

Как сообщили astv.ru  в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл на место происшествия в 17:12. На тот момент дачный дом был охвачен пламенем на площади 30 кв. метров.

Пожар был локализован в 17:18, а в 17:46 полностью ликвидирован.

Огонь тушили 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:26 −1
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Комментарии
TROL
Написано сегодня, в 11:02
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+1
Катерина Комлева
Написано сегодня, в 11:38
TROL,
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0
11111ket
Написано сегодня, в 11:35
??????
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