Житель Охи целый год ездил с поддельными правами

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Он заказал их через интернет, чтобы не учиться

25-летний житель Охи признан виновным в использовании заведомо подложного документа.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, суд установил, что в октябре 2015 года осужденный, чтобы получить водительское удостоверение без прохождения обучения, заказал через интернет права на свое имя и получил из по почте. По поддельным правам он ездил до 25 ноября 2016 года, когда был остановлен сотрудниками ГИБДД Охи, которые и выявили подделки документа.

В судебном заседании осужденный вину признал полностью, по его ходатайству уголовное дело рассмотрено в особом порядке судопроизводства.



Суд, с учетом признания вины, наличия на иждивении 2 малолетних детей, наличия постоянного места работы, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, приговорил осужденного к 120 часам обязательных работ.



Приговор в законную силу не вступил.