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Житель Охи целый год ездил с поддельными правами
krpress.ru

Житель Охи целый год ездил с поддельными правами

Он заказал их через интернет, чтобы не учиться

25-летний житель Охи признан виновным в использовании заведомо подложного документа.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, суд установил, что в октябре 2015 года осужденный, чтобы получить водительское удостоверение без прохождения обучения, заказал через интернет права на свое имя и получил из по почте. По поддельным правам он ездил до 25 ноября 2016 года, когда был остановлен сотрудниками ГИБДД Охи, которые и выявили подделки документа. 

В судебном заседании осужденный вину признал полностью, по его ходатайству уголовное дело рассмотрено в особом порядке судопроизводства. 

Суд, с учетом признания вины, наличия на иждивении 2 малолетних детей, наличия постоянного места работы, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, приговорил осужденного к 120 часам обязательных работ. 

Приговор в законную силу не вступил.

 
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:09 +3
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Комментарии
Online
Black65 Online
Написано сегодня, в 10:15
Да уж, ВУ по почте))
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+15
lvista
Написано сегодня, в 12:50
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+4
serega81
Написано сегодня, в 10:20
Да таких кадров полно,если вплотную занятся вопросом.
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+6
TROL
Написано сегодня, в 11:08
serega81, мне пока везет
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+8
serega81
Написано сегодня, в 11:13
TROL,
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+1
raibekaa
Написано сегодня, в 11:27
TROL, ????????????
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0
Еще 3 комментария
Online
vladsakh Online
Написано сегодня, в 11:37
Права по почте получить не проблема, проблема в базу попасть что ты их получал.
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+2
Online
MrFreeman Online
Написано сегодня, в 12:38
Ха - это возглас, а не фамилия. Мало ли у нас людей, которые, точно также, купили права, но официально? Заплатили за проведение документов, но в автошколе бывали не часто.
Скоро на просторах страны появится новый, весьма нужный продукт - "ездить". В индивидуальной упаковке за доступные деньги. Лозунг уже придуман - "Купил "права"?- теперь купи "ездить"! Постоянным клиентам скидка.
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+2
Online
Nektos Online
Написано сегодня, в 14:44
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