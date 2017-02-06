Семь человек погибли при пожарах в Сахалинской области с начала года

С 6 по 12 февраля в Сахалинской области прошла масштабная профилактическая акция, организованная сотрудниками государственного пожарного надзора. В проведении рейдов были задействованы сотрудники дежурных караулов федеральной противопожарной службы, инженерно-профилактического состава подразделений противопожарной службы, сотрудники органов внутренних дел, работники социальной защиты и органов местного самоуправления, члены подразделений ВДПО и добровольной пожарной охраны.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области, согласно оперативным данным, на территории Сахалинской области с 1 января по 5 февраля 2017 года зарегистрировано 56 пожаров, при этом на пожарах погибли 7 человек (в прошлом году погибли на пожарах 4 человека). Особую тревогу у сотрудников государственного пожарного надзора вызывает рост количества пожаров в Тымовском, Анивском, Невельском, Углегорском и Южно-Курильском районах. Рост количества погибших людей на пожарах зарегистрирован в Охинском районе и г. Южно-Сахалинске - на 3 человека, Смирныховском районе - на 1 человека. Рост количества травмированных людей на пожарах зарегистрирован в Невельском районе.

В основном, пожары регистрировались в частных жилых домах.

На основании данных анализа, при планировании профилактической работы было принято решение уделить особое внимание проживающим в частном секторе, а также посетить места проживания граждан, относящихся к «группе риска»: престарелых и инвалидов, неблагополучных семей, лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

Сотрудники государственного пожарного надзора проводили беседы о правилах пожарной безопасности, раздавали памятки, а также на месте оказывали консультативную помощь по вопросам безопасной эксплуатации отопительных печей и электрохозяйства в частных жилых домах.

Всего за неделю сотрудникам МЧС России удалось провести 171 подворовой обход, в ходе которого проинструктировано о соблюдении мер пожарной безопасности около двух тысяч граждан. Помимо этого, в жилом секторе состоялись сходы, а на стендах и досках объявлений в подъездах жилых домов размещены информационные листы «Федеральный государственный пожарный надзор информирует».

«Подобная работа нами проводится ежегодно, с наступлением холодного времени года. Кроме того, наши сотрудники готовы оказать любую консультативную помощь хозяевам частных домов в вопросах выбора способов защиты домовладения от огня, устройства отопительных печей, безопасной эксплуатации электропроводки и нагревательных приборов. Обратиться за помощью можно в территориальный отдел надзорной деятельности по месту жительства, контактные данные указаны на официальном сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области» - отметила Ирина Тыльная, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Кроме того, управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Сахалинской области было предложено инициировать проведение заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности в муниципальных образованиях (вне зависимости от того, отмечается ли рост основных показателей пожароопасной обстановки) по вопросу организации и проведения профилактических рейдов, с периодичностью не реже 2 раз в месяц. В список участников профилактических групп предложено привлекать представителей общественных организаций, сотрудников социальных служб, органов опеки и попечительства и участковых уполномоченных полиции.