За донос на дочь сахалинка пошла под суд

Inshe.tv

Охинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы.

Как сообщает пресс-служба охинского суда, установлено, что женщина поссорилась с дочкой и испытывала к ней личную неприязнь. Она понимала что обманывает правоохранительные органы, но сообщила в полицию о том, что дочь, якобы, угрожала ей убийством, демонстрируя при этом кухонный нож. "Пострадавшая" показала нож полицейским, его изъяли с места происшествия, как орудие преступления.

Судом преступление охинки квалифицировано как заведомо ложный донос о совершении преступления, соединённый с искусственным созданием доказательств обвинения. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно.