новости
новости
Регистрация
За донос на дочь сахалинка пошла под суд
Inshe.tv

За донос на дочь сахалинка пошла под суд

Мать заявила, что дочь угрожала ей убийством

Охинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы.

Как сообщает пресс-служба охинского суда, установлено, что женщина поссорилась с дочкой и испытывала к ней личную неприязнь. Она понимала что обманывает правоохранительные органы, но сообщила в полицию о том, что дочь, якобы, угрожала ей убийством, демонстрируя при этом кухонный нож. "Пострадавшая" показала нож полицейским, его изъяли с места происшествия, как орудие преступления.

Судом преступление охинки квалифицировано как заведомо ложный донос о совершении преступления, соединённый с искусственным созданием доказательств обвинения. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:12 +5
Другие статьи по темам
Место
Оха
Прочее
суд
Популярное на ASTV
Дорогу в Долинске усыпали свежей навагой
Дорогу в Долинске усыпали свежей навагой
Снег и лед обрушились на покупателей с крыши торгового центра в Южно-Сахалинске
Снег и лед обрушились на покупателей с крыши торгового центра в Южно-Сахалинске
Все спецслужбы города съехались к пиццерии в Южно-Сахалинске
Все спецслужбы города съехались к пиццерии в Южно-Сахалинске
Житель Быкова убил свою жену, потому что та не убралась в доме
Житель Быкова убил свою жену, потому что та не убралась в доме

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 17:18
Ппц мамаша...
Ответить
+8
Добрый человек
Написано сегодня, в 17:24
за ложный донос,прописать годовой понос.)))) нефиг дёргать органы понапрасну.))))))
Ответить
+4
serega81
Написано сегодня, в 17:32
Добрый человек, где же ваше "расстрэлять"
как при т.Сталине?
Ответить
+4
Добрый человек
Написано сегодня, в 19:25
serega81,
Лаврэнтий уже отдал приказ.)))
Ответить
+2
Masenkaya
Написано сегодня, в 17:33 Отредактированно сегодня, в 17:34
мать, на дочь, угрожала убийством.....да это не мать
Ответить
+1
Ярославчик
Написано сегодня, в 17:52
Да уж, мамаши уже не те.
Дочка в шоке.
Ответить
+2
Татьяна БЛ
Написано сегодня, в 18:00
Поругались потом помирились... Итог печален как ни крути
Ответить
+2
Zabolotny
Написано сегодня, в 18:11
Все было совсем не так...
Ответить
0
Online
Matso Online
Написано сегодня, в 18:24
так как определили то что донос ложный, по внешнему виду ножа что ли
Ответить
0
babaj
Написано сегодня, в 18:48
Название неправильное-ложный донос надо писать. А само доносительство ,как говорит история,любым государством приветствовалось. Правда Иван Грозный говорил: доносчику - первый кнут.)))
Ответить
+1
Online
AnnaAnna Online
Написано сегодня, в 19:32
Интересно, а как доказали, что донос ложный? Я как-то заявление писала в полицию об избиении моего ребенка няней, так было отказано в возбуждении УГ, так как свидетелей избиения не нашлось. А тут раз, и доказали. Мама с дочерью никогда одни не оставались, всегда в толпе свидетелей общались?
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Юные хоккеисты Южно-Сахалинска поборются за Всероссийскую "Золотую шайбу"
Юные хоккеисты Южно-Сахалинска поборются за Всероссийскую "Золотую шайбу"
Семь человек погибли при пожарах в Сахалинской области с начала года
Семь человек погибли при пожарах в Сахалинской области с начала года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru