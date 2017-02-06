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Новый детсад откроется в этом году в Новоалександровске
фото пресс-службы администрации Южно-Сахалинска и Studio Commercialista

Новый детсад откроется в этом году в Новоалександровске

Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями планировочного района

Мэр Сергей Надсадин провел встречу с жителями Новоалександровска. Мероприятие прошло в ЦНК «Радуга». 

Как стало известно на встрече, в 2017 году в планировочном районе и окрестных селах продолжится работа по благоустройству дворовых территорий, ремонт кровель, фасадов. Появится крытый спортзал на территории школы № 32, будет введен в эксплуатацию детский сад на 220 мест на ул. Науки. Запланированы и мероприятия по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья - установка пандусов и других сооружений.

Как рассказал руководитель отдела по управлению территорией Новоалександровск, сел Ключи, Новая Деревня Сергей Замотаев, в 2016 году было проведено множество работ. Так, например, отремонтированы 19 кровель жилых домов, еще на 5 обновили фасады. Проведены работы на коммуникациях по ул. Восточной, начат комплексный ремонт дворовых территорий. Завершена реконструкция пер. Железнодорожного с обустройством тротуаров, освещения и парковочных мест. Проведены противопаводковые мероприятия на реке Красносельской. Кроме того, были обустроены 5 километров подъездных путей к 250 участкам, которые выделены для многодетных семей в Новой Деревне. Также для жителей планировочного района и окрестных сел открыт дополнительный офис МФЦ.

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, один из не решенных на сегодня вопросов в Новоалександровске - передача военного Северного городка в муниципальную собственность. Однако Министерство обороны планирует использовать эти земли и жилые комплексы для своих нужд, а соответственно, передавать их на баланс городу не намерено. Поэтому производить ремонт и благоустройство этой территории за счет средств бюджета нет возможности. Выходом из ситуации может стать создание жителями территориальных общественных самоуправлений (ТОС), что позволит самостоятельно принимать решения и реализовывать инициативы в сфере благоустройства территории и обеспечения комфортного проживания: озеленять территории по своему вкусу, оборудовать спортивные сооружения и зоны активного отдыха, организовывать парковки. А если зарегистрировать ТОС в качестве юридического лица, можно рассчитывать на финансовую поддержку как на местном, так и на региональном уровне и участвовать в грантовых конкурсах.

В Новоалександровске уже есть опыт создания территориальных общественных самоуправлений. Так, например, в 2016 году было зарегистрировано ТОС «Инициатива». Реализован и первый проект — асфальтированная парковка на 20 автомобилей во дворе. Средства на реализацию были выделены из бюджета Южно-Сахалинска в виде гранта, а финансирование со стороны членов ТОС не превысило 1% от стоимости всего проекта.

На заседании отметили, что от инициативных жителей сегодня зависит многое. Своим опытом поделились и жильцы дома образцового содержания, расположенного в пер. Мичурина. Здесь еще в 2008 году было создано ТСЖ. За время работы удалось погасить задолженности по всем коммунальным платежам, были установлены общедомовые счетчики, приведена в порядок территория. И в целом жильцы активно принимают участие в благоустройстве и в работе объединения собственников помещений многоквартирного дома.

Многие вопросы от жителей касались своевременного вывоза мусора, состояния фасадов коммерческих предприятий, магазинов. Мэр отметил, что этому сейчас уделяется повышенное внимание, и рекомендовал обращаться в административную комиссию. Добавим, что на ближайшее ее заседание приглашен хозяин коров, которые на протяжении многих лет разносят мусор по территории планировочного района.

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Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Новоалександровска, Фото: 1
Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Новоалександровска, Фото: 2
Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Новоалександровска, Фото: 3
Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Новоалександровска
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:43 +2
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Комментарии
kat31
Написано сегодня, в 18:16
этот детский сад, если мне не изменяет память, должны были сдать в декабре 2015 года. Как Хорошавина взяли, так стройка и затормозилась. Я из окна видела, какими темпами начали строить и какими заканчивают.
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