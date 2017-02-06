Веранду жилого дома потушили пожарные в Тымовском

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10 февраля в 02:25 Тымовским пожарным поступило сообщение о возгорании веранды жилого дома. Первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. К тому моменту наблюдалось горение веранды открытым пламенем на площади 20 квадратных метров.

Пожар был локализован в 02:35, а в 03:01 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 6 человек и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.