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Веранду жилого дома потушили пожарные в Тымовском
vedtver.ru

Веранду жилого дома потушили пожарные в Тымовском

Пострадавших нет

10 февраля в 02:25 Тымовским пожарным поступило сообщение  о возгорании веранды жилого дома. Первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. К тому моменту наблюдалось горение веранды открытым пламенем на площади 20 квадратных метров. 

Пожар был локализован в 02:35, а в 03:01 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 6 человек и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:49 0
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 11:00
Молодца!!!!!!!
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