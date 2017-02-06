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Олимпиаду по журналистике проведут для школьников Южно-Сахалинска

Олимпиаду по журналистике проведут для школьников Южно-Сахалинска

Победителям предложат применить свои навыки на практике

17 февраля Сахалинский государственный университет распахнет свои двери для участников «Олимпиады СахГУ для школьников» по
журналистике. Более 60 ребят из трех муниципальных образований
Сахалинской области решили попытать счастья и проверить свои знания в
области журналистики.

Будущие «акулы пера» смогут пройти теоретическую
часть, которая включает в себя тестирование и написание эссе на
актуальные темы.

В 14:00 начнется регистрация участников, в 14:30 школьники приступят к выполнению заданий. 

Место проведения: институт филологии, истории и востоковедения СахГУ,
ул. Ленина 290, ауд. 33, 34. При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, ручку.

В рамках XIV открытого Фестиваля молодежного творчества Сахалинского
государственного университета «ТАЛАНТ» (23 – 26 марта 2017) ребятам,
успешно преодолевшим испытания первого тура, будет предложено применить свои навыки журналиста на практике.

Подробности по по телефону 8 (4242) 452380, сообщает пресс-служба СахГУ.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:20 0
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