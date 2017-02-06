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Томаринские школьники представят Сахалин на первенстве России по биатлону
TUT.by

Томаринские школьники представят Сахалин на первенстве России по биатлону

Войти в сборную Сахалина спортсменам позволила победа на отборочных соревнованиях

Два юных спортсмена из Томари примут участие в первенстве России по биатлону среди юношей и девушек 2002–2003 годов рождения «Снежный снайпер – 2017», которое состоится в Смоленской области с 20 по 26 февраля и будет посвящено Дню защитника Отечества. Попасть в сборную Сахалина для участия в этих соревнованиях Денис Река и Екатерина Крюкова смогли благодаря своей безоговорочной победе на отборочных соревнованиях, которые состоялись на томаринских лыжных трассах 4 и 5 февраля. Оба биатлониста стали лидерами как в индивидуальной гонке, так и в спринте, опередив своих соперников из Южно-Сахалинска.

Известно, что ребята отправятся на всероссийские соревнования уже на следующей неделе, 18 февраля. 20 и 21 февраля им предстоит заезд на биатлонный комплекс "Чайка" в посёлке Пржевальское Демидовского района Смоленской области и два дня тренировок. 22 февраля спортсмены выйдут на индивидуальную гонку, на которой юноши пробегут 6, а девушки 5 километров. 23 февраля снова станет для биатлонистов тренировочным днём, а 24 и 25 февраля состоятся спринт и эстафеты, на которых юношам предстоит преодолеть дистанцию в 4,5, а девушкам, в 3,6 километра.

В соответствии с положением, соревнования будет проводиться свободным стилем передвижения на лыжах и со стрельбой из пневматической спортивной винтовкой  МР-61 без переноски винтовки во время движения по трассе. Стрельба из положения "лежа" будет выполняться с упора или ремня по мишеням диаметром 30 мм, стрельба из положения "стоя" – по мишеням диаметром 50 мм. Завершится первенство награждением победителей 26 февраля, после чего спортсмены отправятся домой, сообщает пресс-служба администрации Томари.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:06 0
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Комментарии
Nektos
Написано сегодня, в 11:37
Молодцы ребята!!! Будем болеть за вас!!!
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Nektos
Написано сегодня, в 11:38
Возвращайтесь с победой!
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