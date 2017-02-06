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Ледяная глыба упала с крыши дома на автомобиль в Корсакове
Фото очевидцев

Ледяная глыба упала с крыши дома на автомобиль в Корсакове

Пострадавших нет

Сегодня, 11 февраля примерно в 17:00 с крыши дома №47 по улице Советской в Корсакове на автомобиль сошла ледяная глыба. 

Как сообщают очевидцы, в момент происшествия автомобиль двигался по внутридворовой территории. Внутри кроссовера находились двое человек: водитель и пассажир. Пострадавших нет.

Владельцы авто собираются обратиться в суд.

Напомним, вчера, 10 февраля, в Южно-Сахалинске на улице Железнодорожной лавина из снега и льда сошла сразу на два автомобиля.

Галерея
Ледяная глыба упала с крыши на автомобиль в Корсакове , Фото: 1
Ледяная глыба упала с крыши на автомобиль в Корсакове , Фото: 2
Ледяная глыба упала с крыши на автомобиль в Корсакове , Фото: 3
Ледяная глыба упала с крыши на автомобиль в Корсакове , Фото: 4
Ледяная глыба упала с крыши на автомобиль в Корсакове , Фото: 5
Ледяная глыба упала с крыши на автомобиль в Корсакове
Автор: Мария Ащеулова, вчера, в 19:04 +1
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Комментарии
Добрый человек
Написано вчера, в 19:05
главное-все живы....
перепады темпера сейчас,надо аккуратнее быть и внимательнее...
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+4
Karina_Fox
Написано вчера, в 19:17
Хорошо,что не на голову кому-нибудь...Коммунальщиков под суд!!!
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+1
Натали)))
Написано вчера, в 19:26
Автомобиль надо ставить на стоянку, а не подпирать им подъезды.
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+3
Сандра Клайд
Написано вчера, в 19:59 Отредактированно вчера, в 19:59
Натали))), вообще-то написано, что авто в момент падения снега проезжало по двору, а не стояло, подпирая стену дома.
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+6
Натали)))
Написано вчера, в 20:03
Сандра Клайд, по фото видно, что прямо по тротуару и двигался
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+4
Elizavetinka
Написано вчера, в 20:34
Натали))), По какому тратуару???? Машина ехала по двору.
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+3
Еще 15 комментариев
Дедушка Мороз
Написано вчера, в 19:27
Вообще надо доказать будет, да и можно было ставить именно туда машину?! Если можно, то суд и компенсацию с комунальщиков.
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+1
Ilya948
Написано вчера, в 20:05
Дедушка Мороз, сказано ведь ,что автомобиль не стоял,а двигался.
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+1
Дедушка Мороз
Написано вчера, в 22:55
Ilya948, Куда он двигался))) еще бы в подъезд заехал)))
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0
Ilya948
Написано вчера, в 23:38
Дедушка Мороз, На фото видно,что проезд проходит как раз в доль дома под окнами.
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0
Reader
Написано вчера, в 20:15
Беда
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+3
VULKAN
Написано вчера, в 20:15
Загородили почти всю дорогу стоянкой автомашин, проезжать приходиться вблизи дома…
Нет даже палисадников, тротуаров для пешеходов…
Результат точечного строительства… До экономились...
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+2
AnNETkA1ST
Написано вчера, в 21:56
Да суть не в том что стоял там авто или нет.это мог быть и человек идущий по двору.Все дело в том кто ком.компании вообще ничего не делают а только деньги собирают.результатов ноль.
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0
Elizavetinka
Написано вчера, в 22:07
AnNETkA1ST, да вот именно. Машина это пол беды. А если люди??? Я там каждый день с ребенком хожу... будем судиться.
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0
kholmchanin
Написано вчера, в 22:38
В нужном месте и в нужное время... Больше ТАМ его не будет...
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0
Дедушка Мороз
Написано вчера, в 23:04
А где номер на машине? Вы акт составили?
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0
Elizavetinka
Написано вчера, в 23:34
Дедушка Мороз, номер отвалился от удара
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0
Alligator
Написано вчера, в 23:07
А почему снег только на авто? На капоте и крыше чутка? а рядом и вокруг нету? Фото сделано не наместе произошедшего явно.
Стоял скорее всего под домом. ИМХО
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0
Elizavetinka
Написано вчера, в 23:35
Alligator, это фото,когда уже отогнали авто. Приезжали дпс. Все фотали,акт составили
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0
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