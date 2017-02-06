Ледяная глыба упала с крыши дома на автомобиль в Корсакове

Фото очевидцев

Сегодня, 11 февраля примерно в 17:00 с крыши дома №47 по улице Советской в Корсакове на автомобиль сошла ледяная глыба.

Как сообщают очевидцы, в момент происшествия автомобиль двигался по внутридворовой территории. Внутри кроссовера находились двое человек: водитель и пассажир. Пострадавших нет.

Владельцы авто собираются обратиться в суд.

Напомним, вчера, 10 февраля, в Южно-Сахалинске на улице Железнодорожной лавина из снега и льда сошла сразу на два автомобиля.