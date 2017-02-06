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Все спецслужбы города съехались к пиццерии в Южно-Сахалинске

Все спецслужбы города съехались к пиццерии в Южно-Сахалинске

На остановке обнаружили бесхозный пакет

Сегодня, 11 февраля около шести часов вечера в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что на остановке "Сахалинская областная больница" у пиццерии "Арлекин" обнаружен бесхозный пакет.

На место происшествия прибыли все оперативные службы города, привлекались кинологи. Территорию оцепили.

Как выяснилось позже, ничего опасного в пакете не было.  

вчера, в 19:34 +2
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Комментарии
Добрый человек
Написано вчера, в 20:16
да по ходу пицца заканчивалась,вот и торопились.))))
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+1
VULKAN
Написано вчера, в 20:21
Как надоело эта версия ТЕРРОРИЗМ...

Деньги бюджетные на эти цели выделяются не малые... Наглядно показывают, как они оперативно в этом направлении работают....

А вот снег с крыш убирать некому....
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+5
Online
Nektos Online
Написано вчера, в 20:29
VULKAN, терроризм на самом деле страшное дело и в этом направлении работать обязательно нужно.
А снегом с крыш нужно заниматься коммунальным хозяйствам. И вообще каждый должен заниматься свои делом.
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+3
VULKAN
Написано вчера, в 20:51
Nektos, Я прекрасно знаю, что терроризм - страшное дело... Скоро будем все дерганные из-за него.... Но раньше его было в разы меньше... И границ не открывали, и в администрации турникетов не ставили и в милиции, прокуратуре железных дверей не было....

Согласна с вами, что снегом с крыш обязаны заниматься соответствующие службы: но у них один рабочий на целый этаж служащих и всё денег нет

Вот так и живём....
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+2
Online
Nektos Online
Написано вчера, в 20:56
VULKAN, да я совсем не в упрек, просто действительно на фоне нынешней ситуации мирового терроризма очень страшно

А вот коммунальные службы настоящие дармоеды
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+2
Еще 5 комментариев
Online
Nektos Online
Написано вчера, в 20:28
Оперативно...
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0
Vladis
Написано вчера, в 20:28
Ерундой занимаются
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0
Ilya948
Написано вчера, в 21:04
Vladis, учения
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0
marrozz
Написано вчера, в 21:07
ребят хотя бы накормили?))
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+2
Добрый человек
Написано вчера, в 23:33
marrozz,
За этим они и приехали туда.)))
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0
kholmchanin
Написано вчера, в 22:26
Нормально: подобрали... обогрели... обобрали... Терроризм на
Сахалине? Кому он нужен в такой дали, как не нашим властям?!
Фуфло гонят конкретное...
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0
PalMal
Написано вчера, в 22:44
свалки возле домов пусть оцепят там этих безхозных пакетов видемо-невидемо
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0
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