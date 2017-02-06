Все спецслужбы города съехались к пиццерии в Южно-Сахалинске
На остановке обнаружили бесхозный пакет
Сегодня, 11 февраля около шести часов вечера в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что на остановке "Сахалинская областная больница" у пиццерии "Арлекин" обнаружен бесхозный пакет.
На место происшествия прибыли все оперативные службы города, привлекались кинологи. Территорию оцепили.
Как выяснилось позже, ничего опасного в пакете не было.
Другие статьи по темам
Событие
Место
Деньги бюджетные на эти цели выделяются не малые... Наглядно показывают, как они оперативно в этом направлении работают....
А вот снег с крыш убирать некому....
А снегом с крыш нужно заниматься коммунальным хозяйствам. И вообще каждый должен заниматься свои делом.
Согласна с вами, что снегом с крыш обязаны заниматься соответствующие службы: но у них один рабочий на целый этаж служащих и всё денег нет
Вот так и живём....
А вот коммунальные службы настоящие дармоеды
За этим они и приехали туда.)))
Сахалине? Кому он нужен в такой дали, как не нашим властям?!
Фуфло гонят конкретное...