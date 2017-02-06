Все спецслужбы города съехались к пиццерии в Южно-Сахалинске

Сегодня, 11 февраля около шести часов вечера в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что на остановке "Сахалинская областная больница" у пиццерии "Арлекин" обнаружен бесхозный пакет.

На место происшествия прибыли все оперативные службы города, привлекались кинологи. Территорию оцепили.

Как выяснилось позже, ничего опасного в пакете не было.