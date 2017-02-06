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"Нива" врезалась в столб в Луговом
По предварительным данным, водитель был нетрезв и уснул
ДТП произошло сегодня, 11 февраля примерно в 18:30 в Луговом (планировочный район Южно-Сахалинска) на улице Дружбы. Автомобилист двигался с юга на север.
По предварительной информации, нетрезвый водитель, управляя автомобилем "Нива", возвращался с рыбалки и уснул за рулем. В результате машина врезалась в столб.
На место происшествия выезжали медики скорой помощи, спасатели управления ГО и ЧС областного центра и сотрудники ОГИБДД Южно-Сахалинска.
Автомобиль получил механические повреждения, водитель - травмы.
Обстоятельства аварии уточняются.
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