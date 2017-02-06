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"Нива" врезалась в столб в Луговом
фото и видео очевидцев

"Нива" врезалась в столб в Луговом

По предварительным данным, водитель был нетрезв и уснул

ДТП произошло сегодня, 11 февраля примерно в 18:30 в Луговом (планировочный район Южно-Сахалинска) на улице Дружбы. Автомобилист двигался с юга на север.

По предварительной информации, нетрезвый водитель, управляя автомобилем "Нива", возвращался с рыбалки и уснул за рулем. В результате машина врезалась в столб. 

На место происшествия выезжали медики скорой помощи, спасатели управления ГО и ЧС областного центра и сотрудники ОГИБДД Южно-Сахалинска.

Автомобиль получил механические повреждения, водитель - травмы. 

Обстоятельства аварии уточняются.

Галерея
"Нива" врезалась в столб в Луговом, Фото: 1
"Нива" врезалась в столб в Луговом, Фото: 2
"Нива" врезалась в столб в Луговом, Фото: 3
"Нива" врезалась в столб в Луговом, Фото: 4
"Нива" врезалась в столб в Луговом
Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 19:01 +3
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Комментарии
Дедушка Мороз
Написано вчера, в 19:25
Забрать права, не дай бог бы дети были, пьяница.
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+1
VULKAN
Написано вчера, в 19:59
С трудом вериться в эту версию...


Пострадавшему скорейшего выздоровления
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−1
Online
Nektos Online
Написано вчера, в 20:38
VULKAN, да... Странновато действительно
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+1
Online
Nektos Online
Написано вчера, в 20:39
Пострадавшему поправки
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−1
Ilya948
Написано вчера, в 21:06
Слово за мед экспертизой
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0
serega81
Написано вчера, в 21:34
Эх водочка,водочка......разбила ты нивушку мою......чтож мне делать теперь????
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+1
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