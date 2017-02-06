"Нива" врезалась в столб в Луговом

фото и видео очевидцев

По предварительным данным, водитель был нетрезв и уснул

ДТП произошло сегодня, 11 февраля примерно в 18:30 в Луговом (планировочный район Южно-Сахалинска) на улице Дружбы. Автомобилист двигался с юга на север.

По предварительной информации, нетрезвый водитель, управляя автомобилем "Нива", возвращался с рыбалки и уснул за рулем. В результате машина врезалась в столб.

На место происшествия выезжали медики скорой помощи, спасатели управления ГО и ЧС областного центра и сотрудники ОГИБДД Южно-Сахалинска.

Автомобиль получил механические повреждения, водитель - травмы.

Обстоятельства аварии уточняются.