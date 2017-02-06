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Сахалинец получил условный срок за кражу 440 тысяч рублей своего работодателя
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Сахалинец получил условный срок за кражу 440 тысяч рублей своего работодателя

Мужчина присваивал деньги на протяжении трех месяцев

Южно-Сахалинский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего торгового представителя коммерческой организации, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере). 

Суд установил, что с 19 января по 29 марта 2016 года, подсудимый, работая торговым представителем в организации, присвоил вверенные ему денежные средства в сумме более 440 000 руб., причинив компании материальный ущерб в крупном размере. Данная сумма денежных средств была возмещена осужденным до постановки приговора. 

В судебном заседании осужденный свою вину признал в полном объеме. 

Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с  испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 12:44 +1
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Комментарии
serega81
Написано вчера, в 12:49
Думал прокатит?
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+3
Black65
Написано вчера, в 12:55
Болезнь торговых представителей
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+7
Натали)))
Написано вчера, в 13:16
Black65, и не говори
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+5
jkmu
Написано вчера, в 13:06
он условно получил...при чем тут сядет..???
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+4
О™оРоЗоК
Написано вчера, в 13:18
Штирлиц не когда не был так близок к провалу...

Дурында на чё надеялся?
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+5
vladsakh
Написано вчера, в 15:05
По итогу заработал себе гемор.
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+2
Online
marrozz Online
Написано вчера, в 19:47
чтобы грамотно воровать, нужно иметь хороших покровителей, как Васильева и быть рыжим как Чубайс
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+2
Breaking87
Написано сегодня, в 00:22
а украл бы планшеты то посадили бы
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