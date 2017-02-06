Сахалинец получил условный срок за кражу 440 тысяч рублей своего работодателя

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Южно-Сахалинский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего торгового представителя коммерческой организации, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере).

Суд установил, что с 19 января по 29 марта 2016 года, подсудимый, работая торговым представителем в организации, присвоил вверенные ему денежные средства в сумме более 440 000 руб., причинив компании материальный ущерб в крупном размере. Данная сумма денежных средств была возмещена осужденным до постановки приговора.

В судебном заседании осужденный свою вину признал в полном объеме.

Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.