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Бродячие собаки набросились на ребенка на Курилах
фото жителей гарнизона Горячие Ключи

Бродячие собаки набросились на ребенка на Курилах

Семилетняя девочка госпитализирована

Вчера, 8 февраля в гарнизоне Горячие Ключи на Итурупе стая бродячих собак набросилась на семилетнюю девочку. Ребенок получил серьезные травмы.

"Дочка после школы была дома, потом с подружками гуляла возле школы. Когда девочки около шести часов вечера стали расходиться по домам, на дочку набросились бродячие собаки. По ее словам - 4, подруги говорят - псов было 8. От собак ребенка отбил проходивший рядом военнослужащий. Он на руках отнес дочку в медпункт. Оттуда позвонили жене и мне, мы примчались. На скорой нас доставили в больницу Курильска", - рассказывает отец девочки Святослав.

У школьницы множество травм - покусаны голова, шея, правая рука.

"Сейчас девочка находится в удовлетворительном состоянии. Ей была оказана вся необходимая помощь, сделали прививки. Ребенок госпитализирован и получает качественное лечение", - говорит главврач ЦРБ Курильска Евгений Демянишин.

По словам местных жителей, проблема с бродячими собаками давно назрела в Горячих Ключах. Люди обращались в администрацию района, но ничего не меняется. Более того, около двух месяцев назад в районе гарнизона снесли дачи. Сторожевые собаки, в том числе и породистые, большие, перебрались в село, гуляют по Горячим Ключам и псы, оставленные приезжавшими на работу на Курилы строителями. 

"Мусорная площадка у дома №14 - одно из излюбленных мест обитания бездомных животных, дворы домов военного гарнизона стали территорией, оккупированной собаками. Родители боятся отправлять детей в школу без сопровождения. Тут  и самим взрослым ходить страшно. Собаки нападают на детей и взрослых, но вчерашний случай - из ряда вон выходящий", - говорят курильчане.

По их словам, в ноябре минувшего года они направляли письма с десятками подписей в прокуратуру и мэрию. Реакция последовала только через несколько месяцев. Приезжала какая-то служба из Курильска. Каких-то собак догнала, какие-то разбежались. Своры непривитых бездомных собак продолжают гулять по улицам, даже возле медпункта облюбовали себе место. Контроля за их численностью нет. Никто их не стерилизует. 

В телефонном разговоре с корреспондентом astv.ru глава администрации Курильского района Георгий Митрик рассказал, что в данный момент всей полнотой информации о происшествии не обладает, ясность наступит, когда ему станут известны результаты проверки.
 
"Выехали специалисты, которые определят момент, который там произошел. Из сводки ГОВД - это произошло на территории военного городка. Объективно прокомментировать эту ситуацию сейчас не могу - только по возвращению наших специалистов. У нас есть пункт временного содержания безнадзорных животных, работает сахалинский закон № 40. Питомник, машина, группа, которая выезжает при поступлении заявления. Горячие Ключи - территория Минобороны. Попасть туда непросто, но если бы были обращения, мы бы туда попали. Обращений к нам не было. Я сегодня с утра смотрел журнал единой диспетчерской службы, куда может обратиться любой гражданин 24 часа в сутки. Обращений не было. Дайте мой служебный телефон, организуем выезд. Писем от комендатуры я не видел. Прямо сегодня могу встретиться хоть с комендантом, хоть с кем. У меня двери открыты, нет записи. Я принимаю граждан Итурупа в любое время.
 
Как только я был назначен главой, я сразу объездил все объекты городского округа. Был в питомнике, он работает, есть ветврач. Ведется отлов. То, что произошло, это факт. Будем разбираться. Мы уже ведем диалог с командованием. Ведь собаки гуляют не с утра до вечера. Есть какое-то время, когда они выходят. Мы готовы выехать в любое время. Эти вопросы будем решать с командиром части", - говорит Георгий Митрик. 
 
На сайте Курильской администрации указан номер главы района: Митрик Георгий Васильевич - 42 152, +79632895367.

WhatsApp АСТВ +7 962 125 15 15.

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Бродячие собаки набросились на ребенка на Курилах, Фото: 1
Бродячие собаки набросились на ребенка на Курилах, Фото: 2
Бродячие собаки набросились на ребенка на Курилах, Фото: 3
Бродячие собаки набросились на ребенка на Курилах, Фото: 4
Бродячие собаки набросились на ребенка на Курилах, Фото: 5
Бродячие собаки набросились на ребенка на Курилах, Фото: 6
Бродячие собаки набросились на ребенка на Курилах, Фото: 7
Бродячие собаки набросились на ребенка на Курилах, Фото: 8
Бродячие собаки набросились на ребенка на Курилах, Фото: 9
Бродячие собаки набросились на ребенка на Курилах, Фото: 10
Бродячие собаки набросились на ребенка на Курилах, Фото: 11
Бродячие собаки набросились на ребенка на Курилах
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:46 +2
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Комментарии
Online
Avarkom Online
Написано сегодня, в 12:52 Отредактированно сегодня, в 12:52
Жуть! Ребенку желаю забыть и не вспоминать этот пережитый кошмар.
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+6
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 14:18
Avarkom, теперь боязнь собак на всю жизнь
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+3
yur
Написано сегодня, в 12:55
Вот она власть, ко мне не обращались, я ничего не знаю. Сижу на пятой точке, жду доклада.
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+6
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 12:56
Кошмар...
Пока мэры не начнут из своего кармана выплачивать компенсации пострадавшим, ничего не изменится!
Укусила бродячая собака>в суд на мэра>компенсация.
Может тогда они будут контролировать отлов бродячих псов.
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+7
serega81
Написано сегодня, в 13:04
Проблема правда довольно серьезная.В первую очередь девочке выздоровления!!!!! Далее властям заниматься работой с бездомными животными,если приют есть,и он работает-собак отловить(не убить) и в приют.Далее стирилизация.Каждый должен заниматься работой,если не справляются-покиньте место,дайте желающим заняться делом! А то "мои двери открыты целый день" вышел бы пешочком и прогулялся по поселку,с жителями поговорил,узнал бы проблемы,думаю многое бы узнал.
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+7
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:11 Отредактированно сегодня, в 13:11
мы канеш в ответе за тех,кого приручили,но собаки,нападающие на людей-всегда будут нападать и в будущем.это психология любых живых существ..поэтому тут только одно-усыплять....

p.s. Девочке скорейшего выздоровления и позабыть этот кошмар!
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+2
serega81
Написано сегодня, в 13:28
Добрый человек, не спорю-если собака опасна для человека,то усыпить.Но если есть возможность отловить и содержать в приюте-почему нет?
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+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:30
serega81,
Если она нападала,то не стоит....
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+3
serega81
Написано сегодня, в 13:33
Добрый человек, не берусь судить-отнять жизнь или нет.
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+1
Ptijka1
Написано сегодня, в 13:11
Сколько бы об этом ни говорили ,а воз и ныне там.А собаки продолжают калечить детей.
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+2
serega81
Написано сегодня, в 13:27
Ptijka1, деньги на содержание собак из бюджета выделяются,приют есть,почему собаки не там?
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+3
Ptijka1
Написано сегодня, в 13:38
serega81, Тоже бы хотелось получить на это ответ.И даже если там разберутся,найдут виноватых,то в другом месте подобное случится.А по большому счёту на людей не только бездомные собаки кидаются,а даже те,что имеют хозяев,просто гуляют самостоятельно.
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+1
serega81
Написано сегодня, в 13:42
Ptijka1, в любом случае виноваты сами.Пишут же много собак с дач,пришла зима,хозяева сьехали,собак бросили-а ей то что делать? Жрать то охота,вот и ищет пропитание на помойке.Вот тут и нужны службы по отлову.
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+3
Еще 5 комментариев
Мася
Написано сегодня, в 13:20
"Расстрелять"
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+2
Online
nikolayppu Online
Написано сегодня, в 13:29
"Пока жареный петух не клюнет мужик не перекрестится". Какая-то закономерность, ну очень тяжело было предотвратить очевидное в военном городке!
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+2
Online
nikolayppu Online
Написано сегодня, в 13:32
Респект мужчине военному, который спас девочку! Необходимо представить к награде. Девочке быстрейшего выздоровления.
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+5
Masenkaya
Написано сегодня, в 13:32
Ужас! Девочки поскорее поправиться!
А был бы ребенок мэра, он бы этих собак давно бы переловил...
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+2
Triton
Написано сегодня, в 19:34
Masenkaya, ребенки мэров мимо помоек в школу не ходят - не комильфо
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+2
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 13:37
Малышке выздоровления и забвения этого ужаса. Собак, конечно, нужно отлавливать, стерилизовать, усыплять и прочее. Но когда же вы, люди, перестанете кивать только на власть? Чьи собаки были на снесенных дачах? Почему их бросили на произвол судьбы, в том числе породистых? За что боролись - на то и напоролись... Ребенка очень жаль: она пострадала из-за людского равнодушия, безответственности и жестокости.
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+10
abram_tv
Написано сегодня, в 14:45
В первую очередь виноваты сами люди, которые берут собак, потом за ненадобностью их выкидывают на улицу, они начинают плодиться.
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+3
Online
babaj Online
Написано сегодня, в 14:56
Охотников-каждый второй,но попробуй застрели собаку-поднимется вой,обвинят во всех грехах.
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+4
Маргарита
Написано сегодня, в 15:34 Отредактированно сегодня, в 15:34
Сейчас защитники животных прошу меня простить! Но! Можно просто вечером собак потравить, а потом этот господин, который на попе сидит и не знает, что вокруг происходит, приедет и соберёт с утра трупы. И детки не видят, и людям спокойнее. Смысл держать этих собак, стерилизовать, кормить что ли некого? Эти собаки без будущего, пристроить таких можно одну из 100. Никому они не нужны, так зачем создавать людям угрозу жизни? Ну не спасём мы всех в этом мире.
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+2
Анонимный
Написано сегодня, в 16:34 Отредактированно сегодня, в 16:35
Маргарита, С одной стороны - так проще. Но есть другая сторона: всю отраву бездомные собаки не съедят. Факт. В дальнейшем отраву будут потреблять домашние собаки, а тут уж начнется вторая волна негодования - "мою бедненькую добрейшую домашнюю собачку потравили негодяи", да и власть склонять словами нехорошими начнут.
К проблеме нужен системный подход. Был ведь вариант с отловом, сообщением в СМИ с фото, а если никто не объявляется в течение 2-3 недель - считать, что собака безхозная, а далее - усыпить и кремировать. Готовы ли мы к этому? в целях обезопасить детей, да и себя - вполне. Я был бы "ЗА".
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+1
Маргарита
Написано сегодня, в 17:05 Отредактированно сегодня, в 17:06
Анонимный, Адекватно
И я ЗА
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+2
stef95
Написано сегодня, в 18:38
Маргарита, защитники минусуют смотрю!
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0
Еще 1 комментарий
agronom
Написано сегодня, в 18:14
отловить и убить таких собак надо
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+2
stef95
Написано сегодня, в 18:35
а я давно говорю что до добра эти собаки не доведут! и что гуляют с собами все позасрали, без намордников,без поводков! она не кусает-кто тебе сказал что она не кусает! хозяева порой такие глупые! всех отловить и усыпить!наболело
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+1
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 19:42
Добавлено небольшое видео
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 20:10
Дааа... Нет слов...
Представляю, что это такое... Помню, как на меня накинулась собака и схватила за правую руку.... Думала, надо же, прожить всю жизнь и в таком возрасте, так пострадать... Руку скрючило, но, не смотря на это, я делала на неё нагрузку и со временем рука восстановилась, а этот кошмар остался в памяти...

Пострадавшей скорейшего выздоровления

Родителям терпения, выносливости и вера в лучший исход...
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+1
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