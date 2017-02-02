Бродячие собаки набросились на ребенка на Курилах
Семилетняя девочка госпитализирована
Вчера, 8 февраля в гарнизоне Горячие Ключи на Итурупе стая бродячих собак набросилась на семилетнюю девочку. Ребенок получил серьезные травмы.
"Дочка после школы была дома, потом с подружками гуляла возле школы. Когда девочки около шести часов вечера стали расходиться по домам, на дочку набросились бродячие собаки. По ее словам - 4, подруги говорят - псов было 8. От собак ребенка отбил проходивший рядом военнослужащий. Он на руках отнес дочку в медпункт. Оттуда позвонили жене и мне, мы примчались. На скорой нас доставили в больницу Курильска", - рассказывает отец девочки Святослав.
У школьницы множество травм - покусаны голова, шея, правая рука.
"Сейчас девочка находится в удовлетворительном состоянии. Ей была оказана вся необходимая помощь, сделали прививки. Ребенок госпитализирован и получает качественное лечение", - говорит главврач ЦРБ Курильска Евгений Демянишин.
По словам местных жителей, проблема с бродячими собаками давно назрела в Горячих Ключах. Люди обращались в администрацию района, но ничего не меняется. Более того, около двух месяцев назад в районе гарнизона снесли дачи. Сторожевые собаки, в том числе и породистые, большие, перебрались в село, гуляют по Горячим Ключам и псы, оставленные приезжавшими на работу на Курилы строителями.
"Мусорная площадка у дома №14 - одно из излюбленных мест обитания бездомных животных, дворы домов военного гарнизона стали территорией, оккупированной собаками. Родители боятся отправлять детей в школу без сопровождения. Тут и самим взрослым ходить страшно. Собаки нападают на детей и взрослых, но вчерашний случай - из ряда вон выходящий", - говорят курильчане.
По их словам, в ноябре минувшего года они направляли письма с десятками подписей в прокуратуру и мэрию. Реакция последовала только через несколько месяцев. Приезжала какая-то служба из Курильска. Каких-то собак догнала, какие-то разбежались. Своры непривитых бездомных собак продолжают гулять по улицам, даже возле медпункта облюбовали себе место. Контроля за их численностью нет. Никто их не стерилизует.
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Пока мэры не начнут из своего кармана выплачивать компенсации пострадавшим, ничего не изменится!
Укусила бродячая собака>в суд на мэра>компенсация.
Может тогда они будут контролировать отлов бродячих псов.
p.s. Девочке скорейшего выздоровления и позабыть этот кошмар!
Если она нападала,то не стоит....
А был бы ребенок мэра, он бы этих собак давно бы переловил...
К проблеме нужен системный подход. Был ведь вариант с отловом, сообщением в СМИ с фото, а если никто не объявляется в течение 2-3 недель - считать, что собака безхозная, а далее - усыпить и кремировать. Готовы ли мы к этому? в целях обезопасить детей, да и себя - вполне. Я был бы "ЗА".
Представляю, что это такое... Помню, как на меня накинулась собака и схватила за правую руку.... Думала, надо же, прожить всю жизнь и в таком возрасте, так пострадать... Руку скрючило, но, не смотря на это, я делала на неё нагрузку и со временем рука восстановилась, а этот кошмар остался в памяти...
Пострадавшей скорейшего выздоровления
Родителям терпения, выносливости и вера в лучший исход...