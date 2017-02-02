Бродячие собаки набросились на ребенка на Курилах

фото жителей гарнизона Горячие Ключи

Вчера, 8 февраля в гарнизоне Горячие Ключи на Итурупе стая бродячих собак набросилась на семилетнюю девочку. Ребенок получил серьезные травмы.

"Дочка после школы была дома, потом с подружками гуляла возле школы. Когда девочки около шести часов вечера стали расходиться по домам, на дочку набросились бродячие собаки. По ее словам - 4, подруги говорят - псов было 8. От собак ребенка отбил проходивший рядом военнослужащий. Он на руках отнес дочку в медпункт. Оттуда позвонили жене и мне, мы примчались. На скорой нас доставили в больницу Курильска", - рассказывает отец девочки Святослав.

У школьницы множество травм - покусаны голова, шея, правая рука.

"Сейчас девочка находится в удовлетворительном состоянии. Ей была оказана вся необходимая помощь, сделали прививки. Ребенок госпитализирован и получает качественное лечение", - говорит главврач ЦРБ Курильска Евгений Демянишин.

По словам местных жителей, проблема с бродячими собаками давно назрела в Горячих Ключах. Люди обращались в администрацию района, но ничего не меняется. Более того, около двух месяцев назад в районе гарнизона снесли дачи. Сторожевые собаки, в том числе и породистые, большие, перебрались в село, гуляют по Горячим Ключам и псы, оставленные приезжавшими на работу на Курилы строителями.

"Мусорная площадка у дома №14 - одно из излюбленных мест обитания бездомных животных, дворы домов военного гарнизона стали территорией, оккупированной собаками. Родители боятся отправлять детей в школу без сопровождения. Тут и самим взрослым ходить страшно. Собаки нападают на детей и взрослых, но вчерашний случай - из ряда вон выходящий", - говорят курильчане.

По их словам, в ноябре минувшего года они направляли письма с десятками подписей в прокуратуру и мэрию. Реакция последовала только через несколько месяцев. Приезжала какая-то служба из Курильска. Каких-то собак догнала, какие-то разбежались. Своры непривитых бездомных собак продолжают гулять по улицам, даже возле медпункта облюбовали себе место. Контроля за их численностью нет. Никто их не стерилизует.

В телефонном разговоре с корреспондентом astv.ru глава администрации Курильского района Георгий Митрик рассказал, что в данный момент всей полнотой информации о происшествии не обладает, ясность наступит, когда ему станут известны результаты проверки.

"Выехали специалисты, которые определят момент, который там произошел. Из сводки ГОВД - это произошло на территории военного городка. Объективно прокомментировать эту ситуацию сейчас не могу - только по возвращению наших специалистов. У нас есть пункт временного содержания безнадзорных животных, работает сахалинский закон № 40. Питомник, машина, группа, которая выезжает при поступлении заявления. Горячие Ключи - территория Минобороны. Попасть туда непросто, но если бы были обращения, мы бы туда попали. Обращений к нам не было. Я сегодня с утра смотрел журнал единой диспетчерской службы, куда может обратиться любой гражданин 24 часа в сутки. Обращений не было. Дайте мой служебный телефон, организуем выезд. Писем от комендатуры я не видел. Прямо сегодня могу встретиться хоть с комендантом, хоть с кем. У меня двери открыты, нет записи. Я принимаю граждан Итурупа в любое время.

Как только я был назначен главой, я сразу объездил все объекты городского округа. Был в питомнике, он работает, есть ветврач. Ведется отлов. То, что произошло, это факт. Будем разбираться. Мы уже ведем диалог с командованием. Ведь собаки гуляют не с утра до вечера. Есть какое-то время, когда они выходят. Мы готовы выехать в любое время. Эти вопросы будем решать с командиром части", - говорит Георгий Митрик.

На сайте Курильской администрации указан номер главы района: Митрик Георгий Васильевич - 42 152, +79632895367.

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