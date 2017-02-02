Все обвинения в наш адрес недостоверны – «МК Сахалин-Курилы»

Представители морской компании ответили на критику в свой адрес по поводу содержания судна «Поларис»

В редакцию astv.ru пришло письмо из ООО "Морская компания Сахалин-Курилы". В нем содержится ответ на релиз выпущенный пресс-службой правительства области. Публикуем его.

Сегодня, 9 февраля на АСТВ вышла статья под названием: «На Сахалине расследуют законность приобретения судна «Поларис», которая содержит непроверенные и не подтвержденные сведения. Сам смысл статьи формирует неправильное общественное мнение и носит явно претензионный характер.

Вдвойне непонятно, почему релиз опубликован на сайте правительства Сахалинской области. Тем самым власть, в лице своего пресс-центра, публикует сознательно, читай умышленно, искаженную, недостоверную информацию, создавая неверное и негативное мнение о компаниях, государственных органах и структурах у сахалинцев.

До момента аварии главного двигателя т/х «Поларис» никаких претензий по эксплуатации и техническому состоянию судна как у самого Собственника, так и у контролирующих органов (РМРС, Ространснадзора, властей Администрации порта) не возникало.

Перечисленное в статье техническое состояние судна так же не является действительным и объективным.

Публикация искаженной информации по неподтвержденным данным до вынесения решения суда является, как минимум, некорректной и бросает тень не только на авторитет и имидж компании Фрахтователя - ООО «Морская компания Сахалин-Курилы», которая бесперебойно работает на данном направлении 17 лет, но и ставит под сомнение компетентность и профессионализм государственных контролирующих органов таких как РМРС (Российский морской регистр судоходства ), Ространснадзор, страховая компания «Согласие» и др.