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Все обвинения в наш адрес недостоверны – «МК Сахалин-Курилы»

Все обвинения в наш адрес недостоверны – «МК Сахалин-Курилы»

Представители морской компании ответили на критику в свой адрес по поводу содержания судна «Поларис»

В редакцию astv.ru пришло письмо из ООО "Морская компания Сахалин-Курилы". В нем содержится ответ на релиз выпущенный пресс-службой правительства области. Публикуем его.

Сегодня, 9 февраля на АСТВ вышла статья под названием: «На Сахалине расследуют законность приобретения судна «Поларис», которая содержит непроверенные и не подтвержденные  сведения. Сам смысл статьи формирует неправильное общественное мнение и носит явно претензионный характер.

Вдвойне непонятно, почему релиз опубликован на сайте правительства Сахалинской области. Тем самым власть, в лице своего пресс-центра, публикует сознательно, читай умышленно, искаженную, недостоверную информацию, создавая неверное и негативное мнение о компаниях, государственных органах и структурах у сахалинцев.

До момента аварии главного двигателя т/х «Поларис» никаких претензий по эксплуатации и техническому состоянию судна как у самого Собственника, так и у контролирующих органов (РМРС, Ространснадзора, властей Администрации порта) не возникало.

Перечисленное в статье техническое состояние судна так же не является действительным и объективным.

Публикация искаженной информации по неподтвержденным данным  до вынесения решения суда является, как минимум, некорректной и бросает тень не только на авторитет и имидж компании Фрахтователя - ООО «Морская компания Сахалин-Курилы», которая бесперебойно работает на данном направлении 17 лет, но и ставит под сомнение компетентность и профессионализм государственных контролирующих органов таких как РМРС (Российский морской регистр судоходства ), Ространснадзор, страховая компания «Согласие» и др. 

сегодня, в 12:25 +3
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Комментарии
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 12:35
так пусть иск на пресс-службу подадут и докажут, что их оговорили.
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+7
serega81
Написано сегодня, в 12:57
Ой,да ладно-все все про вас знают
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+3
Ярославчик
Написано сегодня, в 13:59
За этот Паларис война идёт между "МК Сахалин-Курилы" и Сахалинским морским пароходством. Ведь Мацук ни раз говорил, что непонятно почему это Поларис отдали МК Сахалин-Курилы, а не им. Вот наверно ложку дегтя в бочку с медом он и добавил.
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+1
alpha
Написано сегодня, в 14:04
У меня только один вопрос: видя состояние судна, что оно "корыто", вы нахрена его взяли в эксплуатацию?
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+1
Online
Lukich Online
Написано сегодня, в 14:13
Вопрос один: почему взлетела цена при покупке и не залетел ли лимон денег в чей либо карман? При желании (о боже, какое слово) СК это легко проверяется.
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+6
Online
Lukich Online
Написано сегодня, в 14:26
«Морская компания Сахалин – Курилы» является единственным перевозчиком между островами. Возникает вопрос: почему областное правительство, действуя таким образом, проявляет явную заинтересованность в компании, которая продажей пассажирского судна «Марина Цветаева», по существу, дискредитировала себя и осложнила регулярное морское сообщение на социально значимом направлении, несмотря на то что именно для обеспечения перевозок на Курилы была в свое время создана и с этой целью финансировалась?
В. ЕМЧЕНКО,
http://sovsakh.ru/коррупционный-крен-полариса/
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+4
Online
Oleg7319 Online
Написано сегодня, в 15:19
В то время не было такого пассажиропотока, теплоход стоял у стенки. Посчитайте сколько будет стоить сутки простоя? При этом МК " Сахалин-Курилы" выходила с предложением к Администрации области преобрести т/х "Марина Цветаева".И вообще это дело собственника как на тот момент и в тех условиях надо было поступать с т/х....
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0
О™оРоЗоК
Написано сегодня, в 19:08
И бла-бла-бла....А слабо вам «Морская компания Сахалин-Курилы» назвать фамилии виновников в этом приобретении и эксплуатации с откатами и так далее...а не писать ересь типа этого письма....
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+2
Online
Oleg7319 Online
Написано сегодня, в 20:12
О™оРоЗоК, Вам! " отморозок" с таким "ником"вообще не стоит вникать в суть вопроса...
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0
О™оРоЗоК
Написано сегодня, в 21:11
Oleg7319, Слышь тебя забыл спросить!
Оправдывайся раз обделался.
Евген надоумил на это безумие?
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+2
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