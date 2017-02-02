Южносахалинцев приглашают на выставку дальневосточных художников

Subscribe.Ru

17 февраля в 17:00 Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова на церемонию открытия выставки из фондов Сахалинского областного художественного музея

«Великое в малом: символика жанра «цветы и птицы».

Мир цветов с бесконечным многообразием форм и красок, рождающий возвышенные чувства от созерцания красоты, был и остается неисчерпаемым источником вдохновения поэтов, художников всех времен и народов. Выставка представляет коллекцию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства современных мастеров стран Дальнего Востока.

Сахалинцы смогут познакомиться с художественными эмалями начала ХХ века и второй половины 1950-х годов: изделия, выполненные в сочной палитре техники перегородчатой эмали («клуазоне»). Эта коллекция объединена темой «цветущий сад». Полихромность стекловидных эмалей, поддержанная золотистым орнаментом металлических перегородок, придают изделиям праздничность и богатство декора. Искусство перегородчатой эмали является перевоплощением живописи жанра «цветы-птицы», но в иной технике, ставшей не менее популярной.

Практика созерцательного отношения к миру, стремление жить в соответствии с законами природы, идеи духовного единения с ней нашло воплощение в интерьере, в предметах прикладного искусства, окружавшего человека. Так, образ природы в жанре «цветы-птицы» постепенно проник во все виды декоративно-прикладного искусства стран Дальнего Востока. Художники создавали образцы для перенесения их в различные виды прикладного искусства: для росписи по фарфору и керамике, художественной вышивки гладью, для украшения мебели и национального костюма.



Вход на открытие свободный. Адрес музея: ул. Ленина, 137. Справки по телефону: 72-36-43, 72-37-38.