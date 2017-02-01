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Игры чемпионата «КЭС-Баскет» прошли от Невельска до Александровска-Сахалинского

Игры чемпионата «КЭС-Баскет» прошли от Невельска до Александровска-Сахалинского

Районы области поделили на три дивизиона: «Юг», «Центр», «Север»

В Сахалинской области прошли игры 3-го этапа школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». Районы области были поделены на три дивизиона: «ЮГ» (Невельск, Холмск, Корсаков, Долинск), «ЦЕНТР» (Поронайск, Макаров, Углегорск), «СЕВЕР» (Оха, Тымовское, Александровск-Сахалинский).

В спортивном зале детско-юношеской школы Невельского городского округа в борьбу за путевки в финал вступили баскетболисты дивизиона «ЮГ». Первая встреча сразу же  получилась очень напряженной. Традиционные участники регионального финала, серебряные призеры финала сезона 2015/2016 года – женская команда школьного спортивного клуба (ШСК) «Гранд», представляющие среднюю школу №2 Долинска, не ожидали напора от хозяек площадки ШСК «ЮАР» из средней школы №3 г.Невельска. Первые 10 минут  закончились в пользу хозяев площадки (16:12). Слова тренера долинцев во время перерыва, повлияли на девушек, и вторую четверть им  удалось закончить с небольшим перевесом (27:30). Третий отрезок встречи «Грандовцы», ведомые Анастасией Силохиной и Ангелиной Ким, сумели нарастить преимущество до 9 очков (37:46). Четвертая четверть осталась за командой хозяев, но даже 18 набранных очков Алины Стрюковой не смогли принести заветную победу невельской команде. В итоге победу праздновали долинские баскетболистки (53:58).

Остальные встречи девушек накалом страстей не отличались. Корсаковские спортсменки ШСК «Лидер» из средней школы №6 Корсакова поочередно уступили с разгромным счетом сначала долинскому «Гранду» (22:90), а затем и невельскому «ЮАР» (15:64).

У юношей представительство команд оказалось небольшим, по различным причинам в г.Невельск не смогли приехать баскетболисты Долинска и Холмска. В итоге, организаторами было принято решение выявить победителя из двух игр между командами «Лидер» СОШ№6 г.Корсакова и «Золотая вторая» СОШ№2 г.Невельска. Здесь  на голову выше оказались невельские баскетболисты. 29 января они обыграли «Лидер» со счетом 72:33, а на следующий день со счетом 102:47.

Самыми ценными игроками турнира признаны:

Ангелина Ким (ШСК «Гранд» СОШ№2 г.Долинска);

Алина Стрюкова (ШСК «ЮАР» СОШ №3 г.Невельска);

Чеканов Никита (ШСК «Золотая вторая» СОШ №2 г.Невельска)

Игры дивизиона «Центр» прошли в Поронайске.  Игры проходили по круговой системе. Среди команд девушек, безусловным лидером оказались участницы регионального финала сезона 2015/2016, баскетболистки ШСК «Двушечка» из средней школы №2 Поронайска. Сначала они разгромили соперниц из СОШ с.Краснополье, представляющих ШСК «Краснополье» (91:9), а затем нанесли сокрушительное поражение ШСК «Факел» из средней школы №2 Макарова (60:18). По результатам еще одной встречи между «Факелом» и «Краснопольем», победу праздновали макаровчанки (67:27).

Поронайские юноши, также представители средней школы №2 Поронайска, смогли повторить успех своих землячек. В первой встрече они уверенно обыграли «Меридиан» из средней школы №2 Углегорска (70:43), а во второй «Факел» из средней школы №2 Макарова (46:31). Второе место дивизионального этапа разыграли «Меридиан» и «Факел». В этом противостоянии сильнее оказались углегорцы (59:48), 43 очка ведущего игрока - Ярослава Осипова сделали свое дело.

Самые ценные игроки ДИВИЗИОНА «ЦЕНТР»:

Ярослав Осипов (ШСК «Меридиан» СОШ№2 г.Углегорска)

Анастасия Бурлакова (ШСК «Двушечка» СОШ №2 г.Поронайска)

Заключительным местом проведения 3-го этапа ШБЛ «КЭС-Баскет» в Сахалинской области дивизиона «Север» стал город Александровск-Сахалинский. Здесь путевку в финал разыгрывали команды из самых северных районов острова. У девушек противостояние получилось в игре ШСК «Вестник надежды» средней школы №1 Тымовского и ШСК «Север» средней школы №2 Александровска-Сахалинского. Первая четверть прошла на равных (6:6). Во втором отрезке встречи хозяйкам удалось получить преимущество в один мяч (20:22). После большого перерыва тымовские баскетболистки еще не оставляли надежду выиграть данную встречу, третью четверть они провели достойно, хотя после ее окончания немного уступали (25:28). А вот в заключительной десятиминутке, подогреваемые болельщиками,  Александровск-Сахалинские девушки не оставили шансов соперницам – 29:40. «Вестнику надежды» оставалось надеяться только на положительный исход во встрече со следующим соперником из г.Охи. Но чуда не случилось. Девчонки из средней школы №7 Охи  легко обыграли сначала тымовчан (68:17), а затем и хозяев турнира (56:10).

То, что в  Охе умеют играть в баскетбол,  подтвердили и юноши. Без особых проблем они одержали верх над командами из средней школы №1 пгт. Тымовского (72:35) и средней школы №2 Александровск-Сахалинского (75:53). Стоит отметить, что в каждой из игр эффектными данками отличился Данил Киселев, парень явно целенаправленно работает над прыжком. В заключительной встрече, баскетболисты из г. Александровска-Сахалинского создав себе комфортное преимущество в 15 очков после первой четверти, смогли довести дело до логического конца и обыграли команду из Тымовского (44:31).

Самые ценные игроки дивизиона «СЕВЕР»:

Екатерина Ханина (ШСК «СОШ №7» СОШ №7 г.Оха)

Данил Киселев (ШСК «СОШ №7» СОШ №7 г.Оха)

В связи с высокой конкуренцией, отдельным дивизионом был выделен Южно-Сахалинск. Победители муниципального этапа областного центра напрямую попадали в финал региона.

В каждом из городов среди участников, болельщиков и зрителей организаторы проводили конкурсы мастерства и шуточные конкурсы с элементами баскетбола. Принять участие в них выражали желание, как дети так и взрослые.  Наиболее активные из участников получали призы от ШБЛ «КЭС-Баскет» и множество положительных эмоций.

По результатам этапов, в финале чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» Сахалинской области сезона 2016/2017 честь своих школ будут отстаивать команды юношей:

ШСК «Золотая вторая» СОШ №2 г.Невельска

ШСК «Двушечка» СОШ №2 г.Поронайска

ШСК «Синегорье» СОШ №18 с.Синегорье

ШСК «СОШ №7» СОШ №7 г.Оха

У девушек свои школы представят:

ШСК «Гранд» СОШ№2 г.Долинска

ШСК «Двушечка» СОШ №2 г.Поронайска

ШСК «СОШ №7» СОШ №7 г.Оха

ШСК «Сахалиночка 22» СОШ №22 г.Южно-Сахалинска

Чемпионат ШБЛ «КЭС-Баскет» в Сахалинской области проходит при поддержке регионального министерства спорта и молодежной политики и СРОО «Сахалинская федерация баскетбола». Организаторы 3-го этапа выражают благодарность администрациям: МО «Поронайский ГО», МО «Невельского ГО» и ГО «Александровск-Сахалинский район» за оказанное содействие в проведении игр Чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет».

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

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Игры чемпионата «КЭС-Баскет» прошли от Невельска до Александровска-Сахалинского, Фото: 1
Игры чемпионата «КЭС-Баскет» прошли от Невельска до Александровска-Сахалинского, Фото: 2
Игры чемпионата «КЭС-Баскет» прошли от Невельска до Александровска-Сахалинского, Фото: 3
Игры чемпионата «КЭС-Баскет» прошли от Невельска до Александровска-Сахалинского, Фото: 4
Игры чемпионата «КЭС-Баскет» прошли от Невельска до Александровска-Сахалинского, Фото: 5
Игры чемпионата «КЭС-Баскет» прошли от Невельска до Александровска-Сахалинского, Фото: 6
Игры чемпионата «КЭС-Баскет» прошли от Невельска до Александровска-Сахалинского, Фото: 7
Игры чемпионата «КЭС-Баскет» прошли от Невельска до Александровска-Сахалинского, Фото: 8
Игры чемпионата «КЭС-Баскет» прошли от Невельска до Александровска-Сахалинского, Фото: 9
Игры чемпионата «КЭС-Баскет» прошли от Невельска до Александровска-Сахалинского, Фото: 10
Игры чемпионата «КЭС-Баскет» прошли от Невельска до Александровска-Сахалинского, Фото: 11
Игры чемпионата «КЭС-Баскет» прошли от Невельска до Александровска-Сахалинского, Фото: 12
Игры чемпионата «КЭС-Баскет» прошли от Невельска до Александровска-Сахалинского, Фото: 13
Игры чемпионата «КЭС-Баскет» прошли от Невельска до Александровска-Сахалинского, Фото: 14
Игры чемпионата «КЭС-Баскет» прошли от Невельска до Александровска-Сахалинского, Фото: 15
Игры чемпионата «КЭС-Баскет» прошли от Невельска до Александровска-Сахалинского, Фото: 16
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Игры чемпионата «КЭС-Баскет» прошли от Невельска до Александровска-Сахалинского
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:18 +1
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