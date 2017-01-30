Залив Мордвинова покрылся льдом

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 3 февраля припай устойчив только в заливе Мордвинова от поворота дороги на село Мальково до мыса Свободный на удалении от берега до одного километра. На других участках юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский, Долинский, Макаровский районы) выходить на лёд опасно.

ГУ МЧС России по Сахалинской области призывает не подвергать свою жизнь и здоровье неоправданному риску.

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:

оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;

оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63;

телефон доверия МЧС 72-99-99.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.