Залив Мордвинова покрылся льдом
Припай устойчив от села Мальково до мыса Свободный
По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 3 февраля припай устойчив только в заливе Мордвинова от поворота дороги на село Мальково до мыса Свободный на удалении от берега до одного километра. На других участках юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский, Долинский, Макаровский районы) выходить на лёд опасно.
ГУ МЧС России по Сахалинской области призывает не подвергать свою жизнь и здоровье неоправданному риску.
Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:
- оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;
- оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63;
- телефон доверия МЧС 72-99-99.
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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Комментарии
_БеГуЩаЯ_пО_гРаБлЯм_
Написано сегодня, в 15:52
Наконец-то.Пора на рыбалку ехать.
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dfhtkf
Написано сегодня, в 18:20
На Найбе толком нет.. Надо дальше от устья отходить. И морского червя прихватить, тогда можно и по рыбачить)
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