Иномарка вылетела в кювет в Аниве

Сегодня, 3 февраля в 08:30 в Аниве на перекрестке улиц Заречной и Тракторной водитель автомобиля Honda S-MX, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и съехал в кювет.

Как сообщили astv.ru в ОГИБДД ОМВД России по Анивскому району, сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя и доставили его в отделение полиции. Какое наказание будет назначено мужчине - решит суд.

ОГИБДД Анивского района призывает всех водителей соблюдать правила дорожного движения и сообщать о фактах их нарушения.