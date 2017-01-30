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Иномарка вылетела в кювет в Аниве

Иномарка вылетела в кювет в Аниве

Нетрезвый водитель не справился с управлением

Сегодня, 3 февраля в 08:30 в Аниве на перекрестке улиц Заречной и Тракторной водитель автомобиля Honda S-MX, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и съехал в кювет.

Как сообщили astv.ru  в ОГИБДД ОМВД России по Анивскому району, сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя и доставили его в отделение полиции. Какое наказание будет назначено мужчине - решит суд.

ОГИБДД Анивского района призывает всех водителей соблюдать правила дорожного движения и сообщать о фактах их нарушения.

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Иномарка вылетела в кювет в Аниве, Фото: 1
Иномарка вылетела в кювет в Аниве, Фото: 2
Иномарка вылетела в кювет в Аниве, Фото: 3
Иномарка вылетела в кювет в Аниве
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:47 +3
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Комментарии
vladsakh
Написано сегодня, в 10:55
Жесть . 8 утра, синяки , уже носятся. Хорошо кювет дибила остановил, а не встречка.
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+5
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 10:56
Люди!!!!! Хватит бухать за рулем!!!!!!
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+5
Online
KAK_TO_TAK Online
Написано сегодня, в 11:58
на помощь Сугробу пришел Кувейт!

Сколько ж ещё дебилоф будут проверять себя "на прочность"...
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+2
Paiste
Написано сегодня, в 12:02
Хорошо что люди не пострадали от этой пьяни !!! Мог делов натворить . На сутках сейчас ему понравится.
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+3
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 13:55
Хорошо что люди не пострадали.
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+1
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