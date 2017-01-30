Сахалинец вошел в десятку лучших «летающих лыжников» зимней Универсиады
Международные соревнования прошли в Казахстане
В экс-столице Республики Казахстан городе Алматы продолжается XXVIII Всемирная зимняя Универсиада. Накануне здесь состоялись состязания по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Победителем Универсиады в прыжках с трамплина мощностью К-95 стал японский «летающий лыжник» Наоки Накамура. Ему удались полеты на 100 и 99 метров. Мастер спорта из Южно-Сахалинска Александр Баженов показал 10-й результат (95,5 + 97,5 м).
Другие статьи по темам
Комментарии
Victor
Написано сегодня, в 11:18
Ай молодец!Красивый спорт,занимался,до сих пор с интересом смотрю!
Ответить
+2
багз-банни
Написано сегодня, в 12:53
Молодец!
Ответить
+1