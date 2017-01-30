новости
новости
Регистрация
Сахалинец вошел в десятку лучших «летающих лыжников» зимней Универсиады

Сахалинец вошел в десятку лучших «летающих лыжников» зимней Универсиады

Международные соревнования прошли в Казахстане

В экс-столице Республики Казахстан городе Алматы продолжается XXVIII Всемирная зимняя Универсиада. Накануне здесь состоялись состязания по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Победителем Универсиады в прыжках с трамплина мощностью К-95 стал японский «летающий лыжник» Наоки Накамура. Ему удались полеты на 100 и 99 метров. Мастер спорта из Южно-Сахалинска Александр Баженов показал 10-й результат (95,5 + 97,5 м).

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:12 +4
Другие статьи по темам
Место
АлматыКазахстан
Прочее
Сахалинская областьуниверсиадазимапрыжки с трамплиналыжи
Популярное на ASTV
На посту ДПС на автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков идет тотальная проверка автомобилистов
На посту ДПС на автодороге Южно-Сахалинск - Корсаков идет тотальная проверка автомобилистов
Вооруженный преступник ограбил ювелирный магазин в Корсакове
Вооруженный преступник ограбил ювелирный магазин в Корсакове
На Сахалине трех подростков подозревают в сексуальном насилии над ребенком
На Сахалине трех подростков подозревают в сексуальном насилии над ребенком
Горящий внедорожник потушили в Южно-Сахалинске
Горящий внедорожник потушили в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Victor
Написано сегодня, в 11:18
Ай молодец!Красивый спорт,занимался,до сих пор с интересом смотрю!
Ответить
+2
багз-банни
Написано сегодня, в 12:53
Молодец!
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Численность сивучей на Курилах и у побережья Сахалина сокращается
Численность сивучей на Курилах и у побережья Сахалина сокращается
Иномарка вылетела в кювет в Аниве
Иномарка вылетела в кювет в Аниве
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru