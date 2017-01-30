Сахалинец вошел в десятку лучших «летающих лыжников» зимней Универсиады

В экс-столице Республики Казахстан городе Алматы продолжается XXVIII Всемирная зимняя Универсиада. Накануне здесь состоялись состязания по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Победителем Универсиады в прыжках с трамплина мощностью К-95 стал японский «летающий лыжник» Наоки Накамура. Ему удались полеты на 100 и 99 метров. Мастер спорта из Южно-Сахалинска Александр Баженов показал 10-й результат (95,5 + 97,5 м).