фото и видео очевидцев
Пешеходу стало плохо посреди дороги в Южно-Сахалинске
Он упал на переходе на улице Сахалинской
Сегодня, 2 февраля около 12 часов дня на пешеходном переходе через улицу Сахалинскую, в районе перекрестка с улицей Ленина, упал человек. Первоначально очевидцы посчитали, что его сбила машина. Однако выяснилось, что мужчине стало плохо, когда он переходил проезжую часть.
На место происшествия выезжали медики скорой помощи. Мужчину осмотрели. Выяснилось, что он упал в обморок. Врачи оказали пешеходу необходимую помощь и отпустили его домой.
Другие статьи по темам
Место
Комментарии
Натали)))
Написано сегодня, в 13:02
Хорошо что скорую вызвали, а не оставили лежать, думая что пьяный...
Ответить
+9
багз-банни
Написано сегодня, в 13:11
Натали))), не все равнодушные!
Ответить
+7
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:11
Никогда не знаешь где тебя беда настигнет
Ответить
+4
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 13:12
Чувака сбили сказал автор ролика,и поехал дальше.....А выйти помочь не судьба?
Ответить
+2
Online
mogilesha Online
Написано сегодня, в 14:11
serega81, там вроде помощников хватает...
Ответить
+2
Online
serega81 Online
Написано сегодня, в 14:33
mogilesha, взял бы быстренько до больницы докинул-поликлиника через квартал
Ответить
0
Online
mogilesha Online
Написано сегодня, в 14:40
serega81, в такой ситуации лучше дождаться приезда скорой, мало ли, как может навредить человеку...
Ответить
0
Online
angel333 Online
Написано сегодня, в 13:27
Неа, надо скорее в редакцию же отправить.
Ответить
+2
Kuzbasssss0
Написано сегодня, в 13:33
А что ему выходить, когда такое движение, и тем более люди оказывают помощь и стоят рядом
Ответить
+3
Online
Зайчег Online
Написано сегодня, в 13:45
Kuzbasssss0, Люди такие же пешеходы,а он мог отвезти в больничку!
Ответить
+2
ИринаХ
Написано сегодня, в 14:22
Зайчег, да вот как раз таки, до приезда медиков не желательно трогать человека, передвигать, по сколько не известно, что с ним, можно навредить.
Ответить
+4
Online
Зайчег Online
Написано сегодня, в 14:41
ИринаХ, хм,не знал!думал только с переломами не стоит эт делать.Но всё равно не на трассе же его оставлять?
Ответить
0