Пешеходу стало плохо посреди дороги в Южно-Сахалинске

фото и видео очевидцев

Он упал на переходе на улице Сахалинской

Сегодня, 2 февраля около 12 часов дня на пешеходном переходе через улицу Сахалинскую, в районе перекрестка с улицей Ленина, упал человек. Первоначально очевидцы посчитали, что его сбила машина. Однако выяснилось, что мужчине стало плохо, когда он переходил проезжую часть.

На место происшествия выезжали медики скорой помощи. Мужчину осмотрели. Выяснилось, что он упал в обморок. Врачи оказали пешеходу необходимую помощь и отпустили его домой.