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Автопогрузчик угодил в кювет в Троицком
Фото очевидцев

Автопогрузчик угодил в кювет в Троицком

По предварительным данным, водитель не пострадал

2 февраля примерно в 12:30 на Анивской трассе у въезда в село Троицкое в кювет свалился автопогрузчик. По предварительным данным, водитель дорожной техники не пострадал. 

Как сообщают очевидцы, скорее всего рабочие занимались расчисткой дорожного полотна от снега и не справились с управлением автопогрузчика.

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Автопогрузчик угодил в кювет в Троицком , Фото: 1
Автопогрузчик угодил в кювет в Троицком , Фото: 2
Автопогрузчик угодил в кювет в Троицком , Фото: 3
Автопогрузчик угодил в кювет в Троицком
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 13:00 +3
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Место
Сахалинская областьАнивский районТроицкое
Прочее
автопогрузчиккювет
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:12
Прилег отдохнуть...экскаватор тоже человек.
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+2
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 13:34
Мне одному кажется, что он уже там лежал в Январе ?!
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+2
VULKAN
Написано сегодня, в 13:41
Breaking_news, В народе говорят: Когда кажется - креститься надо
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+2
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 13:53
VULKAN, ну, да, говорят.
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0
Online
Зайчег Online
Написано сегодня, в 13:50
.....рабочие занимались расчисткой дорожного полотна от снега и не справились с управлением автопогрузчика
Вопрос:сколько их было за рулём погрузчика?
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+5
dfhtkf
Написано сегодня, в 14:18
Зайчег, да аств журналюги, регулярно такие перлы в массы выдают
,
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+1
Online
Зайчег Online
Написано сегодня, в 14:43
dfhtkf,
Будем надеяться опечатка
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0
vladsakh
Написано сегодня, в 13:53
Скорее всего сам по себе нырнул, без расчисток.
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+1
Online
BENIS Online
Написано сегодня, в 14:48
>>По предварительным данным, водитель дорожной техники не пострадал.
Да черт с ним с водителем, главное, чтобы трактор не пострадал.
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0
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