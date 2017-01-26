Фото очевидцев
Автопогрузчик угодил в кювет в Троицком
По предварительным данным, водитель не пострадал
2 февраля примерно в 12:30 на Анивской трассе у въезда в село Троицкое в кювет свалился автопогрузчик. По предварительным данным, водитель дорожной техники не пострадал.
Как сообщают очевидцы, скорее всего рабочие занимались расчисткой дорожного полотна от снега и не справились с управлением автопогрузчика.
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Вопрос:сколько их было за рулём погрузчика?
Да черт с ним с водителем, главное, чтобы трактор не пострадал.