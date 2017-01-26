Автопогрузчик угодил в кювет в Троицком

Фото очевидцев

По предварительным данным, водитель не пострадал

2 февраля примерно в 12:30 на Анивской трассе у въезда в село Троицкое в кювет свалился автопогрузчик. По предварительным данным, водитель дорожной техники не пострадал.

Как сообщают очевидцы, скорее всего рабочие занимались расчисткой дорожного полотна от снега и не справились с управлением автопогрузчика.