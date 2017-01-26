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Житель Томари прописал иностранца в несуществующем доме
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Житель Томари прописал иностранца в несуществующем доме

Возбуждено уголовное дело

Полицейские патрульно-постовой службы ОМВД России в Томари во время патрулирования улиц в селе Ильинское установили, что дом, в котором по документам с декабря должен был проживать гражданин ближнего зарубежья снесли еще в сентябре.

Во время выяснения обстоятельств, стало известно, что 31-летнего иностранца фиктивно зарегистрировал по данному адресу 39-летний россиянин. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). В виде меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от ста до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:47 +1
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Комментарии
TROL
Написано сегодня, в 15:50 Отредактированно сегодня, в 15:53
во время патрулирования улиц в селе Ильинское установили, что дом снесли еще в сентябре.
интересно сколько раз в год они патрулируют?
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+2
Руслан405
Написано сегодня, в 15:57
Всем кушать хочется.
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0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 15:58
Советская власть разберётся.)))
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0
Online
Зайчег Online
Написано сегодня, в 16:05
А иностранца,что не привлекли?Прописка одна,живёт в другом!
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+1
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