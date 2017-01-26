Житель Томари прописал иностранца в несуществующем доме

Полицейские патрульно-постовой службы ОМВД России в Томари во время патрулирования улиц в селе Ильинское установили, что дом, в котором по документам с декабря должен был проживать гражданин ближнего зарубежья снесли еще в сентябре.

Во время выяснения обстоятельств, стало известно, что 31-летнего иностранца фиктивно зарегистрировал по данному адресу 39-летний россиянин. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). В виде меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от ста до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.