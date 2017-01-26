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Владельцы снегоходов создают аварийные ситуации на автодорогах Анивского района.

Так, например, 28 января с 10 часов утра до 5 часов вечера на автодороге Огоньки - Невельск (в 2 км от Огоньков) любители езды на снегоходах оставили свои автомобили с прицепами на обочине дороги, создав колонну из 15 транспортных средств. Из-за этого сложно было проехать другим машинам, что могло спровоцировать ДТП. К тому же, из-за того, что недавно прошла метель, оставленные у трассы машины мешали работе снегоуборочной техники.

ОГИБДД Анивского района просит водителей соблюдать правила дорожного движения, не оставлять свои машины на проезжей части, чтобы не мешать проезду других автомобилей и спецтехники.