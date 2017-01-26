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Владельцы снегоходов создают аварийные ситуации на автодорогах Анивского района
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Владельцы снегоходов создают аварийные ситуации на автодорогах Анивского района

Они оставляют свои автомобили на обочинах, мешая проезду других машин

Владельцы снегоходов создают аварийные ситуации на автодорогах Анивского района.

Так, например, 28 января с 10 часов утра до 5 часов вечера на автодороге Огоньки - Невельск (в 2 км от Огоньков) любители езды на снегоходах оставили свои автомобили с прицепами на обочине дороги, создав колонну из 15 транспортных средств. Из-за этого сложно было проехать другим машинам, что могло спровоцировать ДТП. К тому же, из-за того, что недавно прошла метель, оставленные у трассы машины мешали работе снегоуборочной техники.

ОГИБДД Анивского района просит водителей соблюдать правила дорожного движения, не оставлять свои машины на проезжей части, чтобы не мешать проезду других автомобилей и спецтехники.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:40 +2
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Написано сегодня, в 15:45
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