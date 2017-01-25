Следствие отпустило под подписку экс-полпреда президента на Сахалине Виталия Гулия

Фото: СК РФ

Претензии следствия вызвал раздел его книги "Евреи во власти", он задел некоторых сенаторов и депутатов

Следствие отпустило под подписку о невыезде бывшего полномочного представителя президента РФ в Сахалинской области Виталия Гулия, обвиняемого в экстремизме из-за книги о российских чиновниках, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Дагир Хасавов.

"Следователь решил не выходить в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и отпустило моего подзащитного под подписку о невыезде", — сказал он.

Адвокат добавил, что уже забрал Гулия из Следственного комитета. С субботы тот сидел в изоляторе.