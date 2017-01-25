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Следствие отпустило под подписку экс-полпреда президента на Сахалине Виталия Гулия
Фото: СК РФ

Следствие отпустило под подписку экс-полпреда президента на Сахалине Виталия Гулия

Претензии следствия вызвал раздел его книги "Евреи во власти", он задел некоторых сенаторов и депутатов

Следствие отпустило под подписку о невыезде бывшего полномочного представителя президента РФ в Сахалинской области Виталия Гулия, обвиняемого в экстремизме из-за книги о российских чиновниках, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Дагир Хасавов.

"Следователь решил не выходить в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и отпустило моего подзащитного под подписку о невыезде", — сказал он.

Адвокат добавил, что уже забрал Гулия из Следственного комитета. С субботы тот сидел в изоляторе.

"Ему предъявили официальное обвинение по части 1 статьи 282 УК РФ. Как мы выяснили, претензии следствия вызвал раздел "Евреи во власти". Он задел некоторых сенаторов и депутатов. Я подозреваю, что они обратились в СК РФ с запросом", — добавил Хасавов.
 
Адвокат отметил, что следственные действия продолжаются, 3 февраля он планирует ознакомится с экспертизой, которая признала текст экстремистским. Также следователи изъяли весь оставшийся тираж книги, отметил защитник.

Как сообщалось, поводом для возбуждения уголовного дела стала изданная в 2015 году книга Гулия "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника". Бывшего чиновника задержали в московском аэропорту Домодедово, когда он собирался лететь в Кишинев к своей 93-летней матери.

 

сегодня, в 08:57 +4
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Комментарии
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 09:11
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+1
Bokassa
Написано сегодня, в 09:24
а как надо было назвать? израильтяне?? или ZOG???
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+5
Online
ILYA301968 Online
Написано сегодня, в 11:14
Bokassa, "Иудеи" , на худой конец! Или "Евреи-россияне". Отрегировали болезненно, значит за Живое задели!
Почему-то Книгу Солженицына "200 лет вместе" не запретили. Там тоже очень много интересного о евреях-советского и дореволюционного периода.
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 09:55
Идиотизм. Если они по национальности евреи, то что в этом стыдного и экстремистского? А если нет - тогда их самих можно обвинить в экстремизме, поскольку они принадлежность к нации посчитали оскорблением.
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+5
Анонимный
Написано сегодня, в 10:15
НюНик_просто_Анна, Полагаю, что суть не в названии раздела, а в его содержании, где те самые сенаторы и депутаты могут фигурировать, в том числе пофамильно. Зато какая реклама для книги! Самому интересно стало ее полистать.
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+3
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:21
Следствие ведут колобки.))
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+2
Online
vladsakh Online
Написано сегодня, в 10:36
Виталику внимания привалило.
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+3
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