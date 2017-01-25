Следствие отпустило под подписку экс-полпреда президента на Сахалине Виталия Гулия
Претензии следствия вызвал раздел его книги "Евреи во власти", он задел некоторых сенаторов и депутатов
Следствие отпустило под подписку о невыезде бывшего полномочного представителя президента РФ в Сахалинской области Виталия Гулия, обвиняемого в экстремизме из-за книги о российских чиновниках, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Дагир Хасавов.
"Следователь решил не выходить в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и отпустило моего подзащитного под подписку о невыезде", — сказал он.
Адвокат добавил, что уже забрал Гулия из Следственного комитета. С субботы тот сидел в изоляторе.
Как сообщалось, поводом для возбуждения уголовного дела стала изданная в 2015 году книга Гулия "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника". Бывшего чиновника задержали в московском аэропорту Домодедово, когда он собирался лететь в Кишинев к своей 93-летней матери.
Почему-то Книгу Солженицына "200 лет вместе" не запретили. Там тоже очень много интересного о евреях-советского и дореволюционного периода.