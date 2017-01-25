Баскетболисты «Иркута» одержали победу в матче с «Сахалином»

Встреча между баскетболистами ПСК «Сахалин» и «Иркута» получилась ожидаемо тяжелая. Команды соседствуют в турнирной таблице, а потому играть друг против друга собирались очень внимательно. Гости, памятуя о своих предыдущих поражениях от островитян, построили игру от обороны. На послематчевой пресс-конференции главный тренер иркутян Алексей Лобанов даже употребил слово «дотерпеть». Именно об этом он просил своих подопечных во второй половине встречи.

К большому перерыву «Сахалин» вел шесть очков, 53:47. И в третьей четверти это, по баскетбольным меркам небольшое, превосходство удержать сумел. Однако в заключительном отрезке увереннее на чужом щите действовали гости, которые и сумели победить, 71:66.

Во вторник утром баскетболисты ПСК «Сахалин» отправляются на серию выездных матчей. Кроме того, в феврале они примут участие в «Финале четырех» кубка России.

- Второй раз за сезон мне приходится извиняться перед нашими болельщиками за поражение. Но надо понимать, что это профессиональный спорт. Такое случается. Против нас тоже играла команда, которая хотела победить. Результатом я не доволен. Игрой я тоже не доволен. Надо добавлять в тренировочном процессе, - отметил старший тренер БК ПСК «Сахалин» Эдуард Рауд. - Что касается дальнейших планов, то нам предстоят три игры на Урале.