новости
новости
Регистрация
Баскетболисты «Иркута» одержали победу в матче с «Сахалином»

Баскетболисты «Иркута» одержали победу в матче с «Сахалином»

Игра прошла накануне вечером в ДС «Кристалл»

Встреча между баскетболистами ПСК «Сахалин» и «Иркута» получилась ожидаемо тяжелая. Команды соседствуют  в турнирной таблице, а потому играть друг против друга собирались очень внимательно. Гости, памятуя о своих предыдущих поражениях от островитян, построили игру от обороны. На послематчевой пресс-конференции главный тренер иркутян Алексей Лобанов даже употребил слово «дотерпеть». Именно об этом он просил своих подопечных во второй половине встречи.

К большому перерыву «Сахалин» вел шесть очков, 53:47. И в третьей четверти это, по баскетбольным меркам небольшое, превосходство удержать сумел. Однако в заключительном отрезке увереннее на чужом щите действовали гости, которые и сумели победить, 71:66.

Во вторник утром баскетболисты ПСК «Сахалин» отправляются на серию выездных матчей. Кроме того, в феврале они примут участие в «Финале четырех» кубка России.

Второй раз за сезон мне приходится извиняться перед нашими болельщиками за поражение. Но надо понимать, что это профессиональный спорт. Такое случается. Против нас тоже играла команда, которая хотела победить. Результатом я не доволен. Игрой я тоже не доволен. Надо добавлять в тренировочном процессе, - отметил старший тренер БК ПСК «Сахалин» Эдуард Рауд. - Что касается дальнейших планов, то нам предстоят три игры на Урале. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:09 +2
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск"Кристалл"
Прочее
"Сахалин""Иркут"баскетбол
Популярное на ASTV
Несколько собак оказались отрезаны от берега в порту Корсакова
Несколько собак оказались отрезаны от берега в порту Корсакова
Сахалинская прокуратура провела проверку по факту ДТП с 5 погибшими в Макаровском районе
Сахалинская прокуратура провела проверку по факту ДТП с 5 погибшими в Макаровском районе
Администрация Южно-Сахалинска не разрешила провести в областном центре гей-парад
Администрация Южно-Сахалинска не разрешила провести в областном центре гей-парад
Экс-полпред в Сахалинской области Гулий задержан по подозрению в экстремизме
Экс-полпред в Сахалинской области Гулий задержан по подозрению в экстремизме

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:31
Это пиндец какой то!...вели по счёту,потом тупо простейшие ошибки!...Если бы не "трёшки" Смыгина,отстали бы сразу....
Будем надеяться на выездные победы...
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сахалинская епархия будет бороться с интернетом
Сахалинская епархия будет бороться с интернетом
Следствие отпустило под подписку экс-полпреда президента на Сахалине Виталия Гулия
Следствие отпустило под подписку экс-полпреда президента на Сахалине Виталия Гулия
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru