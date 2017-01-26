Шесть сахалинских предприятий могут попасть в госпрограмму развития Дальнего Востока

Минвостокразвития России завершило отбор частных инвестиционных проектов для включения в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и оказания государственной поддержки.

Как отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «было подано 26 заявок с объемом частных инвестиций в размере более 600 млрд рублей».

Как уточнил Министр, на первый отбор заявки пришли из семи дальневосточных регионов. «Больше всего активности проявили инвесторы из Камчатского края и Сахалинской области. Из этих субъектов пришло по шесть заявок. Пять заявлений поступило из Приморья. В Хабаровском крае планируется реализовать четыре инвестпроекта, – сообщил глава Минвостокразвития России. – Проекты связаны с различными областями экономики. Больше всего – четырнадцать – проекты в сфере сельского хозяйства и животноводства. Востребовано включение в госпрограмму инвесторами проекты в области туризма. К нам пришли четыре заявки. И такое же число заявок, связанных с проектами в области переработки нефти и газа, добычи полезных ископаемых. Также пришли две заявки от инициаторов логистических проектов и двух проектов в сфере строительства».

«Частный инвестиционный проект с объемом свыше 50 млн рублей может претендовать на получение официального статуса участника государственной программы. Процедура отбора максимально прозрачна. Инвестор, который желает воспользоваться такой формой поддержки, сможет это сделать», – подчеркнул Александр Галушка. – «Принято решение, что такие отборы Министерство будет проводить регулярно и объявлять об этом через средства массовой информации и общественные объединения предпринимателей. Мы открыты для взаимодействия с инвесторами, готовы сотрудничать и оказывать им поддержку».