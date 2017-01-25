Скрываясь от полиции, пьяный анивский автомобилист врезался в чужую машину и сугроб

Он не остановился по требованию сотрудников ДПС

ДТП произошло вчера, 30 января примерно в 21:45 в Аниве.

Как сообщили astv.ru очевидцы, водитель автомобиля Suzuki Escudo не остановился на требования сотрудников ДПС и попытался скрыться от них через дворы.

Во дворе дома по улице Дьяконова, 40 водитель Suzuki Escudo не справился с управлением, врезался в автомобиль Toyota Cresta, а затем его машина увязла в сугробе.

Водитель, уходящий от преследования полиции, был нетрезв. Сотрудники ГИБДД составили протокол о нарушении. дальнейшую судьбу автомобилиста определит суд.