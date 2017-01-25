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Скрываясь от полиции, пьяный анивский автомобилист врезался в чужую машину и сугроб

Скрываясь от полиции, пьяный анивский автомобилист врезался в чужую машину и сугроб

Он не остановился по требованию сотрудников ДПС

ДТП произошло вчера, 30 января примерно в 21:45 в Аниве.
 
Как сообщили astv.ru очевидцы, водитель автомобиля Suzuki Escudo не остановился на требования сотрудников ДПС и попытался скрыться от них через дворы.
 
Во дворе дома по улице Дьяконова, 40 водитель  Suzuki Escudo не справился с управлением, врезался в автомобиль Toyota Cresta, а затем его машина увязла в сугробе. 
 
Водитель, уходящий от преследования полиции, был нетрезв. Сотрудники ГИБДД составили протокол о нарушении. дальнейшую судьбу автомобилиста определит суд.
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:47 +4
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 11:50
Достали бухалдосы!!!!! Срока надо увеличивать,и штрафы посерьезнее,30 тыщ очень мало!!!!!!
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+7
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:04
serega81, да ему по синей дыне, фиолетово сколько там штраф!
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0
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KAK_TO_TAK Online
Написано сегодня, в 12:08
serega81, за 40 можно водителя нанять и бухим месяц кататься!
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+1
serega81
Написано сегодня, в 13:00
Masenkaya, конечно пока не протрезвел все равно,а с утречка хлоп,и налип на поллимона,в следующий раз зассыт за руль синим сесть.
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0
Еще 5 комментариев
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 11:51
Браво, сугроб! Не дал угнать 2 автомобиля, так еще и пьяного водителя задержал)))
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+8
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 12:00
Игорь Иванов, Вот и я подумала , слишком уж часто замелькали в новостях сугробы
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+8
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Кот_Василий Online
Написано сегодня, в 13:46
Игорь Иванов, сейчас ЖЭКу благодарность выпишут за не чищенные сугробы
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+2
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leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:21
KsuKsu, ранее были деревья бегали-теперь сугробы-достали уже))
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0
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KAK_TO_TAK Online
Написано сегодня, в 11:55
врезался чужую машину в сугроб

понял примерно я
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+3
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 11:59
Сугроб работает на НКВД.
Лаврэнтий всё предусмотрел.
Расстрэлять.
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+3
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ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 12:00
Исправьте заголовок. " автомобилист врезался чужую машину и сугроб"
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+1
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:05
ааа, я теперь поняла почему догори не чистят!
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+4
Online
KAK_TO_TAK Online
Написано сегодня, в 12:06
Masenkaya, холодные помощники гибдд
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+2
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:11
KAK_TO_TAK, да,да,да!
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0
Белый Мишка
Написано сегодня, в 12:06
КрЕстине прилетело оттуда, откуда не ждала....
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:10
И снова сугроб! Наградить почетным знаком "Стоппреступность-2017"!
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+8
Online
KAK_TO_TAK Online
Написано сегодня, в 12:14
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+4
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 12:29
НюНик_просто_Анна, и выплатить зарплату как почетному ГАИшнику
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+2
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Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 12:31
KsuKsu, а весной в отпуск, до зимы))))
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+3
Еще 1 комментарий
Paiste
Написано сегодня, в 12:12
- 1 на дороге пьяная сущъность.
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+1
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vladsakh Online
Написано сегодня, в 14:00
Повезло дураку что не снес никого из людей во время погони. Похмелье было бы еще веселей.
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