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Около 20 литров просроченного алкоголя изъяли у сахалинских предпринимателей

Около 20 литров просроченного алкоголя изъяли у сахалинских предпринимателей

Сумма штрафа составила 51 500 рублей

С 26 декабря 2016 года по 23 января 2017 года сотрудниками Роспотребнадзора на Сахалине обследовано 343 объектов торговли. На 13 из которых установлено 27 нарушений требований санитарного законодательства, Технических регламентов Таможенного союза, Закона о защите прав потребителей.

Так на прилавках было обнаружено 20 литров алкогольной продукции с истекшим сроком годности. За выявленные нарушения возбуждено 24 дела об административных правонарушениях. Сумма штрафов на 10 юридических и 14 должностных лиц составила 51 500 рублей.

Два штрафа на сумму 2000 рублей были наложены за отсутствие на упаковках не пищевой спиртосодержащей продукции информации для потребителей.

На прилавках одного из магазинов Невельского района было обнаружено запрещенное к розничной продажи чистящее средство «Чистый-С» 96% спирта. Сотрудниками полиции составлен протокол по ст. 14.2 КоАП РФ, сообщает пресс-служба островного Роспотребнадзора. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:22 0
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