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Шестьдесят кур и кот погибли при пожаре в селе Ёлочки
фото очевидцев

Шестьдесят кур и кот погибли при пожаре в селе Ёлочки

Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки

60 кур и кот погибли при пожаре в пригороде Южно-Сахалинска - горел дачный дом в селе Ёлочки. Огонь вспыхнул 27 января в 23:08.

Звонившие сообщили, что в садоводческом некоммерческом товариществе "Берёзка" горит дачный дом. Тушение огня заняло менее 10 минут, ещё полчаса ушло на окончательную локализацию пожара.

Площадь пожара составила не больше 30 кв.м. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.  

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Автор: Младен Ириолов, сегодня, в 13:27 +1
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 14:00
Жаль и животину,и хозяев
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+2
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 14:23
ладно куры, а кот то чего не убежал... жалко зверюшек
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+3
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 14:26 Отредактированно сегодня, в 14:26
для любого живого существа сгореть заживо - это ужасные муки
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+3
lakostochka
Написано сегодня, в 15:07
marrozz, мне даже страшно представить, какой вой там стоял. Бедненькие...
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+2
Online
ritupe Online
Написано сегодня, в 14:43
Как жалко беспомощных животных...и неважно кот или куренка..
У меня у сестры гуська вот )) живет...они ее по дороге в лесочке нашли..недалеко от дач..сбежала видно от судьбы... сейчас живет уже какой год как богиня)) - летом ее на дачу вывозят, там у нее свой личный водоем, домик... любит общаться..приезжаем она скорей бежит смотреть кто приехал ..лопочет на своем языке да с выражением...)))
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+4
Jasper
Написано сегодня, в 15:40
жалко котяру
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