Шестьдесят кур и кот погибли при пожаре в селе Ёлочки

фото очевидцев

60 кур и кот погибли при пожаре в пригороде Южно-Сахалинска - горел дачный дом в селе Ёлочки. Огонь вспыхнул 27 января в 23:08.

Звонившие сообщили, что в садоводческом некоммерческом товариществе "Берёзка" горит дачный дом. Тушение огня заняло менее 10 минут, ещё полчаса ушло на окончательную локализацию пожара.

Площадь пожара составила не больше 30 кв.м. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.