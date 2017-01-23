фото очевидцев
Шестьдесят кур и кот погибли при пожаре в селе Ёлочки
Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки
60 кур и кот погибли при пожаре в пригороде Южно-Сахалинска - горел дачный дом в селе Ёлочки. Огонь вспыхнул 27 января в 23:08.
Звонившие сообщили, что в садоводческом некоммерческом товариществе "Берёзка" горит дачный дом. Тушение огня заняло менее 10 минут, ещё полчаса ушло на окончательную локализацию пожара.
Площадь пожара составила не больше 30 кв.м. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.
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6 пожар
У меня у сестры гуська вот )) живет...они ее по дороге в лесочке нашли..недалеко от дач..сбежала видно от судьбы... сейчас живет уже какой год как богиня)) - летом ее на дачу вывозят, там у нее свой личный водоем, домик... любит общаться..приезжаем она скорей бежит смотреть кто приехал ..лопочет на своем языке да с выражением...)))