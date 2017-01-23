Умер основатель камерного оркестра Южно-Сахалинска Александр Зражаев
Прощание с известным дирижером пройдет 1 февраля в Центральной детской музыкальной школе
Администрация Южно-Сахалинска выражает искренние соболезнования родным и близким заслуженного работника культуры Сахалинской области, лауреата Сахалинского фонда культуры, бывшего художественного руководителя Южно-Сахалинског
Ушел человек-эпоха, талантливый музыкант и руководитель, мудрый наставник и верный друг. С именем Александра Гавриловича связаны основные этапы становления и развития культурной жизни Южно-Сахалинска. Главным его достижением было создание в феврале 1999 года городского камерного оркестра. Несмотря на тяжелую болезнь, он руководил коллективом до последнего и оставил эту должность чуть меньше месяца назад.
Сегодня Южно-Сахалинский городской камерный оркестр - профессиональный творческий коллектив, в составе которого свыше 40 музыкантов.
За 17 лет своего существования оркестр стал ярким явлением в культурной жизни не только Южно-Сахалинска, но и всей Сахалинской области. Коллектив ведет большую концертную и просветительскую деятельность в Южно-Сахалинске, гастролирует по городам Сахалинской области. Его концерты вызывают положительный резонанс в обществе, пользуются огромным успехом у жителей города, области и зарубежных гостей.
Более 15 лет коллектив реализует творческие международные проекты при сотрудничестве с музыкантами разных стран и вносит позитивный вклад в укрепление культурных связей между Россией, Японией, Республикой Кореей, Китаем. Подготовлены совместные программы со многими музыкантами и вокалистами мирового уровня из России, Японии, Республики Кореи, США, Израиля, что является залогом профессиональног
С января 2001 года у оркестра сложились дружеские связи с Хакодатским оркестром (Япония) и его дирижером Накадзимой Масаюки. В 2013-м коллектив побывал на гастролях в Японии, успешно выступил на фестивале оркестров в Республике Корее, где помимо этого дал еще четыре концерта. В День города Южно-Сахалинска оркестр выступил вместе с японской пианисткой Аяко Ясуда. С 2015 года укрепились творческие связи с известным корейским дирижером Кым Нан Се. Традиционными для оркестра стало участие в благотворительны
Городской камерный оркестр имеет заслуженный успех у слушателей Саппоро, Асахикавы, Вакканая, Сеула, ДенДю, Сучона. Он также осуществляет ежегодные гастрольные поездки по Сахалинской области: Холмск, Невельск, Корсаков, Анива, Долинск, Поронайск, Оха, Ноглики. За время своего существования коллектив дал более 500 концертов.
За вклад в развитие культуры Александр Зражаев неоднократно награждался почетными грамотами, благодарственным
В 2012 году награжден Почетной грамотой министерства культуры Сахалинской области, в 2014-м - Почетной грамотой правительства Сахалинской области.
Александр Зражаев награжден почетным знаком «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском
Прощание с Александром Гавриловичем Зражаевым пройдет 1 февраля с 13.00 до 14.30 в Центральной детской музыкальной школе по адресу ул. Невельская, 49 (в этот день будут отменены занятия).
А в 15.00 состоится отпевание в Воскресенском Кафедральном Соборе, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.
стоял у истоков коллектива тогда,когда всё это было не просто создавать и делать.
Вечная память Александру Гавриловичу...соболезнования родным и близким..
Соболезнования родным и близким
Невосполнимая утрата...
Вечная память...