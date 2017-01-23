Умер основатель камерного оркестра Южно-Сахалинска Александр Зражаев

Администрация Южно-Сахалинска выражает искренние соболезнования родным и близким заслуженного работника культуры Сахалинской области, лауреата Сахалинского фонда культуры, бывшего художественного руководителя Южно-Сахалинског о камерного оркестра Александра Зражаева в связи с его кончиной. Мэтра островной музыки не стало поздним вечером 29 января. Он скончался от тяжелой болезни на 74-м году жизни.

Ушел человек-эпоха, талантливый музыкант и руководитель, мудрый наставник и верный друг. С именем Александра Гавриловича связаны основные этапы становления и развития культурной жизни Южно-Сахалинска. Главным его достижением было создание в феврале 1999 года городского камерного оркестра. Несмотря на тяжелую болезнь, он руководил коллективом до последнего и оставил эту должность чуть меньше месяца назад.

Сегодня Южно-Сахалинский городской камерный оркестр - профессиональный творческий коллектив, в составе которого свыше 40 музыкантов.

За 17 лет своего существования оркестр стал ярким явлением в культурной жизни не только Южно-Сахалинска, но и всей Сахалинской области. Коллектив ведет большую концертную и просветительскую деятельность в Южно-Сахалинске, гастролирует по городам Сахалинской области. Его концерты вызывают положительный резонанс в обществе, пользуются огромным успехом у жителей города, области и зарубежных гостей.

Более 15 лет коллектив реализует творческие международные проекты при сотрудничестве с музыкантами разных стран и вносит позитивный вклад в укрепление культурных связей между Россией, Японией, Республикой Кореей, Китаем. Подготовлены совместные программы со многими музыкантами и вокалистами мирового уровня из России, Японии, Республики Кореи, США, Израиля, что является залогом профессиональног о роста артистов оркестра и доставляет огромное эстетическое удовольствие зрителям.

С января 2001 года у оркестра сложились дружеские связи с Хакодатским оркестром (Япония) и его дирижером Накадзимой Масаюки. В 2013-м коллектив побывал на гастролях в Японии, успешно выступил на фестивале оркестров в Республике Корее, где помимо этого дал еще четыре концерта. В День города Южно-Сахалинска оркестр выступил вместе с японской пианисткой Аяко Ясуда. С 2015 года укрепились творческие связи с известным корейским дирижером Кым Нан Се. Традиционными для оркестра стало участие в благотворительны х концертах, а также ежегодные выступления для ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья. С 2015 года оркестр ежегодно принимает участие в проекте «Культурная столица», в рамках которого состоялось совместное выступление коллектива с выдающимся виолончелистом Борисом Андриановым.

Городской камерный оркестр имеет заслуженный успех у слушателей Саппоро, Асахикавы, Вакканая, Сеула, ДенДю, Сучона. Он также осуществляет ежегодные гастрольные поездки по Сахалинской области: Холмск, Невельск, Корсаков, Анива, Долинск, Поронайск, Оха, Ноглики. За время своего существования коллектив дал более 500 концертов.

За вклад в развитие культуры Александр Зражаев неоднократно награждался почетными грамотами, благодарственным и письмами администрации города Южно-Сахалинска и Сахалинской области. Награжден медалями «Ветеран труда», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне». В 2006 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Сахалинской области», в 2010-м присуждена премия мэра города за вклад в развитие культуры города. За большой вклад в культурную жизнь города Южно-Сахалинска, укрепление международных культурных связей, большую концертно-просве тительскую деятельность и пропаганду музыкального искусства Александр Гаврилович занесен на Доску почета городского округа «Город Южно-Сахалинск» в 2011 году.

В 2012 году награжден Почетной грамотой министерства культуры Сахалинской области, в 2014-м - Почетной грамотой правительства Сахалинской области.

Александр Зражаев награжден почетным знаком «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском »: в 2012 году - II степени, в 2016-м - I степени.

Прощание с Александром Гавриловичем Зражаевым пройдет 1 февраля с 13.00 до 14.30 в Центральной детской музыкальной школе по адресу ул. Невельская, 49 (в этот день будут отменены занятия).

А в 15.00 состоится отпевание в Воскресенском Кафедральном Соборе, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.