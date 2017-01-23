Новое судно свяжет морским сообщением Камчатку и Курилы

Росморпорт

Камчатка получит новое грузопассажирское судно для обеспечения регулярного морского сообщения с западным побережьем полуострова, Командорскими островами и Северо-Курильском. Об этом в ходе публичного отчёта о деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края за 2016 год сообщил министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов.

«Перед Камчаткой открыты новые перспективы для развития пассажирских перевозок водным транспортом. 2016 год отмечен для региона реализацией ряда важных проектов по модернизации портовой инфраструктуры, а также решением вопросов, направленных на развитие морского пассажирского сообщения, - сказал Владимир Каюмов. – Мероприятие по строительству нового грузопассажирского судна для Камчатки включено в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)". По этому вопросу мы сейчас активно работаем с Росморречфлотом. В 2016 году подготовили и согласовали техническое задание, выполнили эскиз судна».

Как сообщает пресс-служба правительства Камчатского края, по федеральной целевой программе проектирование и начало строительства грузопассажирского судна намечено на 2017 год.

Владимир Каюмов добавил, что в целях возобновления пассажирских перевозок между портами Дальневосточного федерального округа в настоящее время прорабатывается вопрос о включении в данную программу мероприятия по строительству или приобретению для Камчатки нового парома вместимостью до 150 пассажиров и до 70 автомобилей. Техническое задание на проектирование и эскиз авто-парома подготовлены и согласованы. Работа в данном направлении также ведётся в тесном взаимодействии с Росморречфлотом.

В ходе работ по модернизации инфраструктуры главных морских ворот Камчатки в 2016 году в краевом центре завершено строительство нового здания морвокзала. Работы выполнены в рамках реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Стоимость строительства составила 532,9 млн. рублей.

В ноябре 2016 года в порту Петропавловска-Камчатского были начаты работы по капитальному ремонту причала № 5. Сдать объект подрядчик должен до 31 мая текущего года. Кроме того, в прошлом сезоне проведены предпроектные работы по модернизации ряда других причалов морского порта, находящихся в федеральной собственности.

«В рамках реализации проектов ТОР "Камчатка" в октябре 2016 года ФГУП «Росморпорт» проведены конкурсные процедуры на проведение проектно-изыскательских работ по строительству в морском порту Петропавловска-Камчатского комплекса причалов на мысе Сигнальный. Также по заказу ФГУП «Росморпорт» была подготовлена проектно-сметная документация по строительству грузопассажирского причала в селе Никольское. Проект прошёл экологическую экспертизу, в настоящее время проводится его согласование с Государственным природным биосферным заповедником "Командорский"», - добавил министр.

"Техническое задание на проектирование и эскиз судна также подготовлены и согласованы. Работа в данном направлении также ведется в тесном взаимодействии с Росморречфлотом", - сказал Владимир Каюмов.

В развития морских перевозок в крае в 2016 году завершено строительство нового здания Морского вокзала в порту Петропавловск-Камчатский стоимостью более 530 млн рублей.

Начаты работы по капитальному ремонту причала № 5, который подрядчик должен сдать уже к началу лета. Проведены предпроектные работы по модернизации ряда других причалов Петропавловск-Камчатского морского порта, находящихся в федеральной собственности, также подготовлена проектно- сметная документация по строительству грузопассажирского причала в селе Никольское в Алеутском районе.