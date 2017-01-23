Три села остались без света в Томаринском районе

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Сегодня в 11.50 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в результате сработки автоматики на подстанции «Красногорск», произошло отключение электроснабжения в селах Красногорск, Белинское, Парусное Томаринского района. Все котельные и социально-значимые объекты запитаны от ДЭС.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, в устранении нарушений электроснабжения задействована 1 бригада от ПАО «Сахалинэнерго» в количестве 5 человек и 1 единицы техники. Информацию о ходе восстановительных работ можно получить у диспетчера ПАО «Сахалинэнерго» по телефону: 8(4242) 43-59-77.

Также, по информации ПАО "Сахалинэнерго", в 12.20 (сах) электроснабжение в с. Поречье Углегорского района полностью восстановлено.