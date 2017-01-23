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Три села остались без света в Томаринском районе
Gorod55.Ru

Три села остались без света в Томаринском районе

Электроснабжение в Углегорском районе восстановлено

Сегодня в 11.50 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в результате сработки автоматики на подстанции «Красногорск», произошло отключение электроснабжения в селах Красногорск, Белинское, Парусное Томаринского района. Все котельные и социально-значимые объекты запитаны от ДЭС.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, в устранении нарушений электроснабжения задействована 1 бригада от ПАО «Сахалинэнерго» в количестве 5 человек и 1 единицы техники. Информацию о ходе восстановительных работ можно получить у диспетчера ПАО «Сахалинэнерго» по телефону: 8(4242) 43-59-77.

Также, по информации ПАО "Сахалинэнерго", в 12.20 (сах) электроснабжение в с. Поречье Углегорского района полностью восстановлено.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:27 +1
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Комментарии
Online
buninaLina Online
Написано сегодня, в 22:00
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- vkk.me/minzdrav
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