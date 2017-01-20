Почти пять лет проведет в колонии холмчанин, предложивший взятку сотруднику ДПС
Также его оштрафовали на 186 тысяч рублей
Холмский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 27-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.291 УК РФ.
Как сообщают в областной прокуратуре, суд установил, что 28 марта 2016 года водитель автомобиля Toyota Crown, находясь в салоне служебного автомобиля ОМВД России по Холмскому району, дал инспектору дорожно-патрульной службы взятку в размере 6 200 рублей, не желая быть привлеченным к административной ответственности. Однако, сотрудник полиции от взятки отказался.
Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 4,8 годам лишения свободы со штрафом в размере 186 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
показуха.
Улюкаев, который давил экономику России, своими действиями, создал условия, при которых преждевременно умерли тысячи людей (кто-то не получил доплату или повышения заработной платы, кому-то не хватило денег на лечение, а кто-то убился на дырявых дорогах), но его ещё судят и сидит он у себя дома. Скорее всего не посадят на долго.
Васильева, которая обворовала государство вместе с табуреткиным, отсидела с годик и дома ещё с половину, и уже на свободе, табуреткин и вовсе в начальники вернулся. Они подвергли страну, всех нас, к огромной опасности.
Многие депутаты ГД РФ, сенаторы - обладают имуществом стоимостью в несколько зарплат которые они получали за всю свою жизнь. Где они взяли столько денег, как их заработали? И эти люди на свободе.
Тезис - "В России воровать вагонами выгоднее и безопаснее, чем мешками", норма жизни, правило, неписанный закон!
Так что, воровать всем, или наводить порядок?
Сотруднику ДПС - уважение! Но системе наказания - неуд! так нельзя!
Не думаю, что этот бедный парень виноват больше Васильевой, табуреткина. Почему он должен подвергаться столь продолжительному сроку лишения свободы? Почему не достаточно только штрафа? Уверен, это обуздало бы его.
Давно идут разговоры о декриминализации. Наказание рублём вне работы весьма эффективно.
Они и 20 уже не берут