Почти пять лет проведет в колонии холмчанин, предложивший взятку сотруднику ДПС

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Холмский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 27-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.291 УК РФ.



Как сообщают в областной прокуратуре, суд установил, что 28 марта 2016 года водитель автомобиля Toyota Crown, находясь в салоне служебного автомобиля ОМВД России по Холмскому району, дал инспектору дорожно-патрульной службы взятку в размере 6 200 рублей, не желая быть привлеченным к административной ответственности. Однако, сотрудник полиции от взятки отказался.



Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 4,8 годам лишения свободы со штрафом в размере 186 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор суда в законную силу не вступил.