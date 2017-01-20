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Почти пять лет проведет в колонии холмчанин, предложивший взятку сотруднику ДПС
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Почти пять лет проведет в колонии холмчанин, предложивший взятку сотруднику ДПС

Также его оштрафовали на 186 тысяч рублей

Холмский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 27-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.291 УК РФ. 

Как сообщают в областной прокуратуре, суд установил, что 28 марта 2016 года водитель автомобиля Toyota Crown, находясь в салоне служебного автомобиля ОМВД России по Холмскому району, дал инспектору дорожно-патрульной службы взятку в размере 6 200 рублей, не желая быть привлеченным к административной ответственности. Однако, сотрудник полиции от взятки отказался. 

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил подсудимого к  4,8 годам лишения свободы со штрафом в размере 186 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Приговор суда в законную силу не вступил.

 
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:02 +3
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Комментарии
Белый Мишка
Написано сегодня, в 17:09
Ни фига себе!!! Чё по чём?! За 6,200 почти пятёрку строгого и штраф 180 косарей.... наказание вообще не соответствует содеянному... за убийство не так строго дают... вообще непонятные вещи.
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+13
Nochnoy_tranzit
Написано сегодня, в 17:13
Белый Мишка, согласен. Показная казнь.
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+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 17:24
Белый Мишка,
показуха.
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+2
Ankaiztanka
Написано сегодня, в 17:24
Белый Мишка, рецидивист наверное потому что.
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+3
Еще 3 комментария
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 17:16
А если бы он его убил, столько же дали бы? оО
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+2
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 19:20
Breaking_news, Лучше задавить,3 года "поселухи"и не каких гвоздей!
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+4
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 17:25
строгача за 6200????????????а вы потратите на его содержание сколько??????короче,это уже реально тупо выполнение плана!!!!!!!!!!!!!!!!!УРОДЫ!!!!!ГНАТЬ НАХ ПОГАНОЙ МЕТЛОЙ ВСЕХ ЭТИХ СЛУЖИТЕЛЕЙ ЗАКОНА!!!!!!
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+5
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 19:25
Добрый человек, Сравнить этого "бедолагу"и Васильеву,Сердюкова,водилу который на пасху семью сбил!!!Вот она справедливость Российского правосудия!
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+6
MrFreeman
Написано сегодня, в 17:30 Отредактированно сегодня, в 17:33
Давайте рассуждать:
Улюкаев, который давил экономику России, своими действиями, создал условия, при которых преждевременно умерли тысячи людей (кто-то не получил доплату или повышения заработной платы, кому-то не хватило денег на лечение, а кто-то убился на дырявых дорогах), но его ещё судят и сидит он у себя дома. Скорее всего не посадят на долго.
Васильева, которая обворовала государство вместе с табуреткиным, отсидела с годик и дома ещё с половину, и уже на свободе, табуреткин и вовсе в начальники вернулся. Они подвергли страну, всех нас, к огромной опасности.
Многие депутаты ГД РФ, сенаторы - обладают имуществом стоимостью в несколько зарплат которые они получали за всю свою жизнь. Где они взяли столько денег, как их заработали? И эти люди на свободе.
Тезис - "В России воровать вагонами выгоднее и безопаснее, чем мешками", норма жизни, правило, неписанный закон!
Так что, воровать всем, или наводить порядок?
Сотруднику ДПС - уважение! Но системе наказания - неуд! так нельзя!
Не думаю, что этот бедный парень виноват больше Васильевой, табуреткина. Почему он должен подвергаться столь продолжительному сроку лишения свободы? Почему не достаточно только штрафа? Уверен, это обуздало бы его.
Давно идут разговоры о декриминализации. Наказание рублём вне работы весьма эффективно.
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+2
Jasper
Написано сегодня, в 18:00
дурдом! за 6тыс рублей
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+2
TROL
Написано сегодня, в 20:15
Jasper, и ладно бы мента... а тут такое
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0
Pioner 65rus
Написано сегодня, в 18:01
наш гуманный суд совсем *ох*фигел, уродов которые воруют миллиардами прощают а за дачу взятки в смешную сумму сажают
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+3
Zabolotny
Написано сегодня, в 18:24
Ха, во лох

Они и 20 уже не берут
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0
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 18:44
Zabolotny, все они берут, только уже не сами))) а через посредников)))
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+2
Ness1
Написано сегодня, в 19:14
За убийство меньше дают!!! Вот у нас законы .....
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+2
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 19:26
Ness1, Убийство,убийством,а здесь запятнана честь мундира!
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+3
vv78
Написано сегодня, в 21:18
Забанен администрацией, Что так мало предложил
?
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+1
Online
Crysis Online
Написано сегодня, в 19:17
ну надо же, хоть одного нахлобучили по полной
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+1
TROL
Написано сегодня, в 19:54
Crysis, Еще легко отделался
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0
Naira
Написано сегодня, в 19:40
Для простых смертных дешевле быть честным.
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0
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 20:40
Дорогова-то нонче взятки давать.....
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0
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